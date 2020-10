Giroen bød endnu en gang på et festfyrværkeri af en dag, da slovenske Jan Tratnik kørte en fuldstændig vanvittig etape og kørte alene i mål efter et enorm langt udbrud.

Dagens hårde finalestigning bød også på et drama blandt favoritterne, da en ung mand i lyserødt overraskede alt og alle ved at angribe og hente dyrebare sekunder.

Derudover fik to af Fuglsangs vigtigste hjælpere frie tøjler til at jagte en etapesejr, hvilket ikke lykkedes. Har man ændret strategien på Astana?

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt tre ting, vi lærte.

Jakob Fuglsang havde en stille dag på kontoret.



For en gangs skyld var Jakob Fuglsang ikke den Astana-rytter, der var mest i fokus. Tirsdag overlod han rampelyset til Boaro og Felline, der var i udbrud, mens Fuglsang tog sig en slapper sammen med feltets øvrige favoritter... indtil dagens finalestigning på den sidste kilometer. Her overraskede løbets førertrøje, João Almeida, ved at angribe, og Jakob Fuglsang formåede at hænge på med næb og klør. Fin dag for danskeren.

Karakter: 6

Jan Tratnik kørte en fabelagtig etape.



Fan-Tratnik!

Jan Tratnik leverede en fuldstændig vanvittig præstation på dagens Giro-etape med mål i skinkehovedstaden San Daniele del Friuli. Efter at have siddet i udbruddet hele dagen tog han sagen i egen hånd og kørte med Manuele Boaro 60 kilometer fra mål. Først satte han Boaro og holdt afstanden til ham. Så blev hentet af Ben O'Connor på dagens sidste stigning knap 15 kilometer fra mål. Men på den sidste kilometer satte han Ben O'Connor for at slide sig alene over stregen. Fuldstændig fabelagtigt kørt af slovenske Tratnik.



Franske spaghettiben

AG2R-La Mondiale-holdet leverede en præstation ud over det sædvanlige i dag. Det franske mandskab formåede at placere hele fire mand i dagens udbrud i en benhård jagt på etapesejren. Men det blev udnyttet? På ingen måde. Ikke én af rytterne endte blandt de allerforreste på dagens etape, og det må bare siges at være rystende ringe. Når man har fire kort at spille på og nul etapesejr på kontoen indtil videre, er det altså bare ikke godt nok. Horrible!

Team UAE mistede både Maximiliano Richeze (tv.) og Fernando Gaviria (i midten) tirsdag i Giroen, da de begge måtte udgå.



Nedtur for danskerhold

Én sætning går formentlig igen hos Team UAE i dag: ‘Det kan simpelthen ikke være rigtigt!’ På bare to etaper har danske Mikkel Bjergs mandskab mistet hele tre ryttere, efter Juan Sebastián Molano udgik efter et styrt, Fernando Gaviria har fået coronavirus, og Maximiliano Richeze stod af cyklen efter 50 kilometer på dagens etape. Fortsætter det sådan her, er holdets sidste fem forsvundet i på fredag.



Giroen tager coronarevanche

Alle Giro-elskere har holdt vejret i to uger: Når løbet sin ende i Milano efter de mange coronatilfælde? For en uge siden malede mange fanden på væggen, da der efter hviledagen blev annonceret hele otte smittede, og to hold trak sig. Men efter anden hviledag blev 'kun' to testet positiv: UAE-rytteren Fernando Gaviria og et stabsmedlem fra AG2R. Nu lugter det af, at Giroen slutter som planlagt, takket være et godt stykke arbejde fra organisationen for at holde tilfældene nede. Grazie mille!

Fuglsangs hjælper Manuele Boaro (forrest) fik frie tøjler under dagens etape.

Ny strategi til Fuglsang-tropper

Førhen har Astanas store fokus været at beskytte Jakob Fuglsang med alle mand, koste hvad det vil. Nu ser det ud til, at man ændrer slagplanen. På dagens etape fik danskerens to vigtigste hjælpere, Manuele Boaro og Fabio Felline, lov til køre efter etapesejren. Det havde de nok ikke gjort, hvis Fuglsang lå bedre til i klassementet, for det koster utvivlsomt kræfter frem mod en modbydelig bjergetape i morgen. Men nu skal Astana redde sin Giro, og her ville en etapesejr lune gevaldigt. Tirsdag lykkedes det bare ikke. Har man opgivet Fuglsangs klassementhåb?

Sindssyge Almeida!

På en dag, hvor det længe tydede på, at der skulle slappes af blandt favoritterne før de store bjergslag i de kommende dage, overraskede manden i lyserødt endnu en gang. Almeida har gemt alle komplekser og mindreværd af vejen, og det viste han, da han stak og formåede at øge med to sekunder til de øvrige favoritter på dagens afsluttende stigning. Den kun 22-årige portugiser bliver ved med at overraske. Og han har ikke tænkt sig at aflevere sin lyserøde trøje foreløbigt.