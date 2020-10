Wow! En stille og rolig dag i fladt terræn blev pludselig til et regulært drama.

To stejle bakker langt fra mål. Mere skulle der ikke til for at sætte fut i festen og gang i udskillelsesløbet.

Favoritterne rykkede, sprinterne blev sat, og til sidst var det endnu en gang Diego Ulissi, der stjal sejren i et fantastisk cykelløb.

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.

Jakob Fuglsang (Astana) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Jakob Fuglsang (Astana) Foto: LUCA BETTINI



Iført et par kulsorte solbriller taget direkte ud af 'Men in Black' udstrålede Fuglsang masser af attitude på dagens etape til Monselice. På den næstsidste stigning lagde han sig forrest i det decimerede felt og signalede: 'Jeg er her - I kan godt glemme alt om at angribe'. Fuglsang sparede kræfterne til lørdagens enkeltstart og søndagens bjergslag, men han sad lige der, hvor han skulle. Dagen igennem. Desværre ofte helt alene – for Astana-hjælperne har spaghetti-ben i årets Giro.

Karakter: 7

Mikkel Honore (Deceuninck-Quick Step). (Arkivfoto) Foto: JUAN BARRETO Vis mere Mikkel Honore (Deceuninck-Quick Step). (Arkivfoto) Foto: JUAN BARRETO



​

Endnu en gang beviste Mikkel Honoré, at han er en af de allerfarligste på de her mellemetaper, hvor vi smider bakker ind i ligningen. Men igen var Diego Ulissi for stærk til danskeren – akkurat som på etapen til Agrigento. Ikke desto mindre viste Quick-Step-rytteren sig fra sin bedste side med en flot spurt og offensiv kørsel, som resulterede i en femteplads.

Karakter: 7

Diego Ulissi fejrede karrierens ottende triumf i Giro d'Italia. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Diego Ulissi fejrede karrierens ottende triumf i Giro d'Italia. Foto: LUCA BETTINI



Dobbelt Diego

Hvis vi kunne finde ud af at sige 'på et hængende hår' på italiensk, ville det stå her. For åh, hvor var det tæt, da Diego Ulissi kneb sig over målstregen et par centimeter foran João Almeida og tog sin anden etapesejr i årets Giro. Sejren kvitterede UAE-rytteren for med store armbevægelser, knyttede næver og italienske gloser. Endnu en fantastisk triumf for hjemmebanehelten, som nu i karrieren har otte etapesejre i løbet. Men han skal nok glæde sig over, at sprinten ikke var 10 meter længere.

Slovakiske Peter Sagan levede ikke op til favoritværdigheden på fredagens etape. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Slovakiske Peter Sagan levede ikke op til favoritværdigheden på fredagens etape. Foto: LUCA BETTINI



Favoritten fejlede

Peter Sagans resultater minder om en rutsjetur i Dæmonen i Tivoli. Tirsdag stak det af med ren ros, da han storslået triumferede og kørte alene over målstregen efter en fantastisk præstation. Fredag gjorde hans Bora-drenge et kæmpe arbejde for at få viftet sugekoppen Démare af vejen, så Sagan selv kunne ordne det i sprinten. Men forhåndsfavoritten gjorde ikke arbejdet færdigt, da han selv blev sat og trillede i mål 20 sekunder efter vinderen.



Schweizisk charmetrold

Har vi en ny Jesper Skibby i cykelfeltet? Det er svært ikke at holde af Androni-rytteren Simon Pellaud. Han stikker af sted på eventyr i øst og vest, og så har den unge schweizer masser af humor. Dagens detalje går til Pellaud, som på den vanvittigt stejle Roccolo-stigning blev indhentet af feltet. Og hvad gør man så? Simon Pellaud trak ind til siden, stoppede cyklen og begyndte at klappe ad og heppe på sine konkurrenter. SE EPISODEN ØVERST I ARTIKLEN

Jakob Fuglsang (Astana) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Jakob Fuglsang (Astana) Foto: LUCA BETTINI



Fuglen er alene

Der er ikke meget hjælp at hente hos Astana-gutterne, når det går opad. Fuglsang må klare sig selv, mens de andre kaptajner polstres af generalerne. På fredagens flade fornøjelse skulle feltet blot over to kategori 4-stigninger, men det var alligevel nok til at slå de azurblå tropper ud. Og så var holdet endnu en gang uheldigt, da Fabio Felline styrtede sidst på etapen. Han formåede dog at gennemføre. Det er helt forståeligt, hvis Fuglsang i aften sender to sms-beskeder til udgåede Miguel Ángel López og Aleksandr Vlasov med ordlyden: 'JEG SAVNER JEG, DRENGE!'

Arnaud Démare (FDJ). Foto: LUCA BETTINI Vis mere Arnaud Démare (FDJ). Foto: LUCA BETTINI

Dynamit-Démare eksploderede

Det så skidt ud for franske Arnaud Démare, da han blev sat af det hæsblæsende tempo, som Sagans Bora-drenge leverede op ad dagens næstsidste stigning. Den franske supersprinter blev sat, men fik kæmpet sig op til feltet igen. På dagens sidste pukkel eksploderede franskmanden til gengæld. Manden med de fire etapesejre er ikke komplet urørlig på de – næsten – flade etaper.

Feltet på Giroens 13. etape fra Cervia til Monselice. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Feltet på Giroens 13. etape fra Cervia til Monselice. Foto: LUCA BETTINI

Læg cham... proseccoen på køl

Kommer vi til Milano? Coronakaos og frost har skabt usikkerhed om den sidste uge af årets Giro d'Italia. Men én ting er helt sikkert: Lørdag og søndag bliver der kørt væddeløb, så det basker. Forhåbentlig flyver Fuglsang af sted på lørdagens enkeltstart og søndagens vanvittige bjergetape til Piancavallo. Lørdagens etape er en tour de force gennem Prosecco-distriktet, så ryd kalenderen, fyld køleskabet op med den mousserende vin og nyd to sprængfarlige etaper i det smukke landskab