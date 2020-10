Giro d'Italia bliver ved med at byde på uventet drama!

På løbets første helt flade etape skabte styrt og sidevind problemer, og Jakob Fuglsang blev fanget i den forkerte gruppe.

Heldigvis kom danskeren tilbage og kørte med feltet hjem, hvor Arnaud Démare igen sejrede suverænt.

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.

Team Astana rider Denmark's Jakob Diemer Fuglsang stands on the podium before the start of the 5th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 140-kilometer route between Mileto and Camigliatello Silano, on October 7, 2020 in Mileto.



Den farlige sidevind fik for gud ved hvilken gang ram på Jakob Fuglsang. Inden etapen havde danskeren ellers forklaret, at Astana-rytterne skulle være ekstra opmærksomme på det drilske vejrfænomen. Alligevel lignede de azurblå tropper en forvirret flok, da vinden ramte og splittede det hele ad. Astanas Manuele Boaro lå i front, mens Fuglsang selv blev sat med favoritter som Simon Yates og Domenico Pozzovivo. Et stort chok for Fuglsang, der fik kæmpet sig tilbage i spidsen, da farten gik af frontgruppen. Men også et varsel om, at Astana-truppen har særdeles svage sider, der kan komme til at koste Fuglsang meget, meget dyrt.

Karakter: 4



Magnifique Démare!

Oh lala, Arnaud! Franskmanden er intet mindre end magnifique under årets Giro. Supersprinteren har vundet tre ud af syv etaper og æder alt på de flade etaper. Der er kun krummer tilbage til Peter Sagan og konkurrenterne, og sjældent har en sprinter set så overlegen ud i en Grand Tour. Et monster!

French rider Arnaud Demare of Groupama-Fdj team celebrates after winning the 6th stage of the 2020 Giro d'Italia cycling race, over 188km from Castrovillari to Matera, Italy, 08 October 2020.



For Sagan da

Peter Sagans tid på tronen i Tour de France er ovre. I år måtte han afgive den grønne trøje til Sam Bennett, og så var håbet i stedet, at slovakken kunne rejse til Italien og score en masse succes. Men ak, hvor vi savner den gamle Peter Sagan. Topfarten er simpelthen væk, og igen i dag blev Peter den Store i stedet den lille, da Dynamit-Demare sejrede med lethed. 0 sejre for den tidligere så suveræne Sagan i 2020. Gnisten ser ud til at være væk for en af de største personligheder i cykelsporten nogensinde.

Team Bora rider Slovakia's Peter Sagan stands on the podium before the start of the 5th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 140-kilometer route between Mileto and Camigliatello Silano, on October 7, 2020 in Mileto.



Hvert sekund tæller

Vi så i den dramatiske Tour de France, at selv sekunder kan gøre en forskel i en Grand Tour, der varer tre uger. Derfor kan man undre sig over, at Jakob Fuglsang ikke forsøgte at stjæle et par bonussekunder ved den indlagte spurt 50 kilometer før mål. I stedet var det holdkammeraten Manuele Boaro, der snuppede sekunderne. Jo jo, tre sekunder er ikke meget, men alt tæller i en indtil videre tæt Giro!

Astana Pro Team Denmark rider Jakob Fuglsang rides the 114th edition of the giro di Lombardia (Tour of Lombardy), a 231 km cycling race from Bergamo to Como on August 15, 2020.

Fuglsang må slå i bordet

Jakob Fuglsang havde inden etapen advaret om faren for sidevind. Alligevel sad Astana-holdet helt forkert, da sidevinden tidligt efter etapestarten i Matera blæste ind over feltet. Det kunne have udviklet sig katastrofalt for Fuglsangs samlede vinderchancer, hvis frontgruppen havde skruet bissen på. Til alt held samlede feltet sig igen, men stemningen er næppe god ved aftenens måltid. Den danske kaptajn er kendt som en diplomatisk – og en anelse tilbageholdende – leder, der taler mere med benene end med stemmen, men kollegerne er nødt til at få at vide, at deres beskyttelse af chefen i dag langtfra var god nok. Basta!

Fladt kan også være fedt

Selv om Giroens syvende etape var flad som en pandekage, var det en hektisk og underholdende affære. Flere favoritter som Jakob Fuglsang, Domenico Pozzovivo og Harm Vanhoucke blev sat i sidevinden og måtte slide sig tilbage i feltet. Nervøsiteten og koncentrationen var så tydelig, at man for en gangs skyld kunne aflæse den i rytternes tildækkede ansigter. Er du gal, der blev givet gas! Giro d'Italia er løbet, hvor man hver eneste dag – selv på de 'ufarlige' etaper – kan tabe det hele på gulvet. Sikke et drama!

This general view shows teams arriving ahead of the start of the seventh stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 143-kilometer route between Matera and Brindisi on October 9, 2020.

Kontrasternes dag

Fredag bød Giro d’Italia på en enorm kontrast, som sjældent er set før. Feltet lagde ud med at køre fra verdens tredjeældste by, Sassi di Matera, i et fuldstændigt vanvittigt lanskab. Byen består af vilde boliger – hugget ind som huler i klipperne – men kort efter kørte feltet massevis af kilometer på snorlige motorveje. En tidsrejse og kontrast af de større.