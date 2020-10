En dansk kanonkugle, sindssyge vejrforhold og massivt brok fra ryttere efter etapen var opskriften på en mindeværdig start på Giro d'Italia.

De kraftige vindstød og slidte veje gjorde dagens enkeltstart til en uforudsigelig affære, da Filippo Ganna var hurtigst af alle og er første rytter i den lyserøde trøje.

Uheldigvis tabte Jakob Fuglsang forfærdeligt meget tid til topfavoritten Geraint Thomas - og mistede samtidig sin vigtigste hjælperytter.

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.



Forfærdeligt, Fuglsang

Nej, nej, nej! En kombination af drilske vinde og rå muskelkraft gav Danmarks store håb en fuldstændig forfærdelig begyndelse på Giro d'Italia. Ineos havde læst vejrudsigten nøje og sendte Geraint Thomas tidligt af sted, mens medvinden var stærkest. Med vindpust i ryggen og brølstærke ben pulveriserede Geraint Thomas Jakob Fuglsang og tog katastrofale et minut og 24 sekunder på sin danske konkurrent på en enkeltstart på kun 15 kilometer. En kæmpe nedtur for Astanas danske kaptajn, som nu skal hente masser af tid i bjergene. Dem er der heldigvis mange af forude!

Karakter: 2

Ilddåb! Andet kan man ikke kalde Mikkel Bjergs allerførste Grand Tour-etape, da han bragede igennem på den 15 kilometer lange enkeltstart og var hurtigere end flere forhåndsfavoritter som Geraint Thomas, Rohan Dennis og Victor Campenaerts. Inden løbet nedtonede den kun 21-årige dansker sine egne ambitioner, men dagens tredjeplads beviste, at han er stærk som en okse. Hold øje med ham her, for han er sulten.

Karakter: 9

Rohan Dennis

Når man er dobbelt verdensmester i enkeltstart og en forhåndsfavorit til etapen, er det bare ikke i orden at ende uden for top 10. Det australske wattmonster mindede mere om en ufarlig koala, da han skuffede fælt. Jo, vejrforholdene var svære. Men når man har så pyntet et cv og så fedt et navn som Rohan Dennis, er det ikke nok bare at stille op.



Colombiansk kryptonit

Mierda! Fuglsangs general, Miguel Ángel López, har det svært med første etape i Grand Tours. I Tour de France så vi colombianeren med kælenavnet Superman styrte ind i et vejskilt på bizar vis. Endnu værre gik det på lørdagens Giro-enkeltstart, hvor et drilsk bump i vejen ramte i det splitsekund, López ville flytte hånden fra bøjlen til styret kort før mål. Med høj fart fløj López ind i barrieren med over 50 kilometer i timen. En katastrofe for Fuglsangs samlede chancer for sejren, og en uhyggelig oplevelse for den stærke colombianer, som nu er på hospitalet. God bedring!



Italiensk ekstase

Én mand er ved at torpedere sig dybt ind i italienernes hjerter. Navnet er Filippo Ganna. En uge efter VM-triumfen i enkeltstart ved racerbanen i Imola leverede den kun 24-årige tonser endnu et kæmpe resultat. Den italienske bulldozer maste al konkurrence og fik sin drøm opfyldt: At køre i den lyserøde trøje ved Giro d'Italia. Ganna er den nye italienske darling!

Vilde forhold

Sne, uvejr og iskolde temperaturer. Den sene udgave af Giro d'Italia har ført til masser af snak om mulige aflysninger på grund af ekstremt vejr. Lørdag var vi i den heeeeelt anden ende af skalaen. En nærmest uudholdelig fønvind kastede rundt med sand, vand og affald (Det er der meget af på Sicilien!). I Palermos gader føltes det som at være udsat for en brandvarm orkan, mens man stod inde i en sauna - og det vilde vejr fik stor indvirkning på løbet, hvor særligt de første ryttere, der blev sendt af sted, nød godt af at have ekstra meget medvind.

Kæmpe genrejsning

Team Ineos er igen verdens største cykelhold. Efter en horribel indsats ved Tour de France ligner det britiske mastodontmandskab igen sig selv, da både Geraint Thomas og Filippo Ganna kørte fremragende enkeltstarter. Jo, Rohan Dennis skuffede, men efter første etape er Geraint Thomas den bedst placerede klassementrytter, og Ganna fører samlet. Basta!