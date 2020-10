Der går ikke en dag, uden Giro d'Italia overrasker. Også i dag leverede løbet surrealistiske scener.

Det udviklede sig til et kaos uden lige, da feltet nægtede at køre den planlagte maratonetape på mere end 250 kilometer. Rytterne nåede akkurat at blive våde og sætte sig ud på ruten, inden alle blev sendt op i busserne og kørte halvdelen af etapen i varmen og bløde sæder.

Løbsdirektøren kom helt op i det røde felt, men han kunne god glæde sig over, at anden halvdel af etapen blev kørt på cyklerne. Josef Cerny fra CCC var hurtigste mand.

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt tre ting, vi lærte.

Jakob Fuglsang var nærmest usynlig i dag. Det skulle han også. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Jakob Fuglsang var nærmest usynlig i dag. Det skulle han også. Foto: LUCA BETTINI



Måske vi skal have erhvervet os et par briller med stærkere styrke, for man skulle godt nok knibe øjnene tæt sammen for at få øje på Jakob Fuglsang i dag. Men det er positivt. For dagens etape, der var endnu fladere end et italiensk foccacia-brød, skulle bare overstås for klassementrytterne. Astana-stjernen hold sig godt til i det varme felt, og vigtigst af alt undgik han styrt og defekter. Men det her var også sidste pusterum for den 35-årige dansker. I morgen venter endnu et bjergslag, og søndag skal alt afgøres på enkeltstarten i Milano.

Karakter: 6

Josef Cerny kørte alene i mål og nuppede sin første sejr i en Grand Tour. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Josef Cerny kørte alene i mål og nuppede sin første sejr i en Grand Tour. Foto: LUCA BETTINI



Den tjeppe tjekke

Hvor var det fortjent, at Josef Cerny vandt dagens etape. Den tjekkiske CCC-rytter, der blandt andet kørte en kanon enkeltstart med mål i Valdobbiadene, kørte fra sine udbrudskompagnoner og maste sig ene mand over mållinjen efter at have okset afsted i 17 kilometer med et smalt forspring til resten af udbruddet. En flot sejr for CCC, som lukker ved årets udgang, og så lignede Cerny en, der virkelig var sulten efter at køre cykelløb. Det var ikke tilfældet for alle i feltet...

Rytterne forhandler med løbsdirektør Mauro Vegni om en forkortelse af etapen. Deres argumenter var, at man er uforstående for så lang en rute efter nogle meget lange dage. Tilmed var vejret dårlig, og så bør man være forsøgte alligevel under den nuværende sundhedssituation, varslede rytterne. Foto: LUCA ZENNARO Vis mere Rytterne forhandler med løbsdirektør Mauro Vegni om en forkortelse af etapen. Deres argumenter var, at man er uforstående for så lang en rute efter nogle meget lange dage. Tilmed var vejret dårlig, og så bør man være forsøgte alligevel under den nuværende sundhedssituation, varslede rytterne. Foto: LUCA ZENNARO



Tag jer sammen, ryttere!

Det er måske en anelse hårdt at lange ud efter feltets ryttere, der i dag nægtede at sætte sig i sadlen og køre monsteretapen på over 250 kilometer som planlagt. Men når man først protesterer lige inden etapen for at få den halveret, virker det altså en anelse fladt. Vi medgiver gerne, at løbsarrangørerne kunne have skånet rytterne i dag med en kortere etape midt i episke bjergslag og timelange busture fra og til hoteller, men feltet har længe vidst, at dagens etape skulle være en lang og flad sag. Og ja, måske regnede det, men det har I altså prøvet før. Derfor peger pilen mod rytterne, der skulle have taget affære, inden man når at køre 10 kilometer for så at sætte sig op i busserne igen. Tænk på, hvor mange skuffede børn, våde fans og glade cykelentusiaster, der blev snydt for at få et glimt af deres helte i dag, fordi etapen blev halveret.

Castroviejo skal nok have en GPS med næste gang. Foto: DARIO BELINGHERI Vis mere Castroviejo skal nok have en GPS med næste gang. Foto: DARIO BELINGHERI



Stjerne kørte forkert

Det lyder næsten som plottet i en dårlig film, men det kan faktisk godt lade sig gøre at køre forkert, selv om man kører Giro d'Italia, og alt er spærret af. På dagens ellers halverede etape lykkedes det blandt andet Ineos' Jonathan Castroviejo at køre forkert. Den garvede spanier har ellers kørt en ordentlig sjat Grand Tours, men i dag kørte han et hak for tidligt af ruten, da han måske håbede på at sætte kursen mod Milano. Men målet i modebyen er altså først på søndag, Jonathan. Han opdagede dog brøleren, inden det gik helt galt og vendte om. Du kan se en video af det i toppen af artiklen.

Løbsdirektør Mauro Vegni var rasende under dagens etape, hvor han har truet med at sætte advokater i spil. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Løbsdirektør Mauro Vegni var rasende under dagens etape, hvor han har truet med at sætte advokater i spil. Foto: LUCA BETTINI



Rasende løbsdirektør

»Nogen skal betale for det her.« Så rasende var løbsdirektør Mauro Vegni efter dagens gigantiske kaos, som endte med en langt kortere etape end først planlagt. Ruteændringen skete efter massivt pres fra feltet, der nægtede at cykle 258 kilometer efter flere modbydeligt hårde dage. »Vi har ikke accepteret rytternes beslutning, og vi har lidt under det,« sagde Vegni også til italienske Rai. Og vi kan godt forstå, at Mauro er så hidsig. Nu har han kæmpet for sit løb i ugevis og fået det ene coronaklask efter det andet. Nu skal der ikke komme flere og pille ved hans planer.

Rytterne var inde og ude af biler og busser flere gange end vanligt i dag, da etapen tog en kaotisk drejning. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Rytterne var inde og ude af biler og busser flere gange end vanligt i dag, da etapen tog en kaotisk drejning. Foto: LUCA BETTINI

Historiens største kaos?

Giroen anno 2020 har indtil videre været et fantastisk cykelløb, men udgaven kandiderer i den grad også til at tage titlen som den mest kaotiske i historien. Én ting er, at den italienske rundtur køres i oktober i stedet for maj, men siden den melding har bomberne stået i kø: Først ændrede man startsted fra Budapest til Palermo, så kom det ene coronatilfælde efter det andet – hvor flere ramte de største favoritter – så blev lørdagens etape ændret, og endelig nægtede rytterne at køre dagens 258 kilometer lange etape fra start. Stik den, 2021!

Og nu også en dopingsag...

Dopingkaos kan vist også godt tilføjes til ovenstående liste. Fredag morgen var feltet én mand fattigere, efter Vini-Zabú-rytteren Matteo Spreafico afleverede to positive dopingprøver. Der er fundet spor af stoffet Enobosarm i italienerens blod, og det er altså på det internationale antidopingagenturs liste over midler, man skal holde sig langt fra.