Det ser bestemt ikke lettere ud for Jakob Fuglsang efter lørdagens enkeltstart ...

Danskeren startede som lyn og torden, men kræfterne slap op, mens flere af de andre favoritter tonsede af sted. Farvel og tak til top-10.

For italienerne blev det endnu en enorm fest, da geniale Ganna smadrede alt og alle.

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt 3 ting, vi lærte.

Jakob Fuglsang skal søndag forsøge at hente tid på Giroens hidtil hårdeste bjergetape Foto: LUCA BETTINI



Lad os starte med det positive. På den stejle Poggio-stigning i enkeltstartens begyndelse var Fuglsang blandt de stærkeste. Men så gik det altså ned ad bakke. På alle måder. Jakob Fuglsang lignede først en mand, der kunne snige sig i top-10, men endte skuffende som nummer 29. Hvis man vil vinde Giro d'Italia, bør man kunne slå den 37-årige og 165 centimeter høje Domenico Pozzovivo på en lang enkeltstart. Det blev ingen kæmpe katastrofe for danskeren, men tidstabet til Wilco Kelderman og João Almeida blev ALT for stort. Jakob, i morgen skal der ANGRIBES! Men drømmene om en samlet sejr virker til at være ovre.

Karakter: 4

Unge Mikkel Bjerg imponerede igen i Giroen. Foto: LUCA BETTINI





Efter Bjergs flotte resultat på bjergetapen til Roccaraso var det tid til et gensyn med yndlingsdisciplinen: Enkeltstarten. Forventningerne til danskeren var høje efter tredjepladsen ved løbets første tidskørsel, og lørdag klarede han opgaven hæderligt med en 14.-plads. Men okay, vi bliver nok nødt til at indrømme, at titlen som dagens dansker var billigt til salg i dag.

Karakter: 6

Italieneren Filippo Ganna tog sin tredje etapesejr i årets Giro d'Italia. Foto: LUCA ZENNARO



Kejser Ganna

Bellissimo! Milanos befolkning kan godt finde palmebladene frem og gøre klar til det helt store triumtog, når Filippo Ganna og alle de andre triller ud på enkeltstarten på løbets sidste etape om en uge. Og put en krans af laubærblade på Kejser Gannas hoved! Igen lørdag pulveriserede fænomenet sine konkurrenter og eroberede italienernes hjerter. Den tredje triumf i denne Giro. Verdensmesteren i tonserdisciplinen bærer sin trøje så flot som aldrig før.



Ciao, Jai!

Og vi siger også auf wiedersehen til Patrick. På dagens enkeltstart tabte Jai Hindley og Patrick Konrad rigtig, rigtig meget tid i forhold til de andre klassementryttere, da de kom i mål mere end tre og et halvt minut efter dagens vinder, Filippo Ganna. De to ryttere mistede dyrebare sekunder og er kun lige akkurat en del af top 10 ... Dog stadig bedre end Jakob Fuglsang, der nu er nummer 12, 4:08 efter manden i førertrøjen, João Almeida.

Mange tilskuere var uden mundbind på enkeltstartens stigninger Foto: LUCA BETTINI



Skrækstyrt

Det kunne være gået rigtig, rigtig galt for Juan Sebastián Molano. Pludselig fløj colombianeren af sin cykel, da hans ben blev fanget af en reklamebande langs vejen. Umiddelbart giver det ingen mening, at Molano skulle køre SÅ tæt på hegnet. UAE-rytteren ramte en tilskuer på vej i asfalten, men kørte heldigvis videre. Nøj, hvor var det heldigt, at det ikke gik helt galt.

Sensationel kørsel

Giroen har født en ny superstjerne: João Almeida. Portugiseren kan køre opad, han kan smadre de andre favoritter i spurten, og han kan minsandten også bide skeer med de største på enkeltstarten. På sensationel vis kørte den kun 22-årige Quickstep-rytter sig ind på en sjetteplads - den bedste tid af favoritterne. Den tredje uge af en Grand Tour er altid den hårdeste. Det er her, sandheden kommer frem. Men umiddelbart virker det til, at kun Wilco Kelderman kan true sensationen. Søndag venter den store test.

Joao Almeida bliver ved med at imponere i årets Giro d'Italia. Foto: LUCA BETTINI

Nedtur for Nibali

Rytterne falder som fluer i årets Giro d'Italia. Lørdag morgen var det Trek-Segafredo, som måtte sige farvej til bjergstærke Giulio Ciccone. Italieneren, der i fjor tog en flot etapesejr i Giroen, var ellers udset som Vincenzo Nibalis vigtigste hjælper i bjergene. Det unge talent fik i september konstateret covid-19, men stillede alligevel op. Han er nu ramt af en hård omgang bronkitis og må cykle hjem i seng.

Vincenzo Nibali mister sin vigtige bjergrytter Giulio Ciccone (t.h.) Foto: LUCA BETTINI

Hvad sker der for jer?

Hvis man eksperimenterede med et alternativt drukspil på lørdagens Prosecco-etape, hvor man skulle tage en tår, hver gang man så en tilskuer uden mundbind, så blev det en svimlende affære! Hvad er det lige, der foregår? Hvorfor udsætte rytterne for fare? Pandemiens bølge to slår ind over Europa, og Italiens smittertal er højere end nogensinde før. På de skrappe stigninger stod mange fans med mundbindet trukket ned om hagen, mens de råbte og skreg efter rytterne. Hvad tænker folk på? Tag jer sammen, vi vil gerne til Milano!