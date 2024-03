Spurten blev serveret på et sølvfad, men Mads Pedersen havde allerede brugt alle sine kræfter på at lukke huller i finalen. Det var sååå tæt på!

Her får du B.T.s dom over Milano-Sanremo, som blev vundet af Jasper Philipsen efter målfoto:

Han kæmpede og sled og slæbte for at lukke hullerne til Tadej Pogacar og Mathieu van der Poel både op og ned af Poggio-stigningen kort før mål.

Og da favoritgruppen blev samlet få kilometer fra målstregen, havde Mads P. endda sin store belgiske holdkammerat Jasper Stuyven med i gruppen på cirka 10 mand.

Belgieren fyrede et perfekt lead-out af for at hente Tom Pidcock, men den danske stjerne havde bare ikke kræfterne.

Det blev alligevel en flot fjerdeplads – Mads P.s bedste Milano-Sanremo-resultat. Monumentsejren skal nok komme en dag!

Foto: Roberto Bettini/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Roberto Bettini/EPA/Ritzau Scanpix

CHRISTOPHE LAPORTE

Vismas super-franskmand var en af de helt store outsidere til årets første monument.

Men Christophe Laporte måtte give op før det overhovedet blev sjovt. 38 kilometer fra mål – på dagens tredjesidste stigning – kunne benene ikke mere.

Vingegaards monsterhjælper til sommer har ellers været forrygende i forårets tre første klassikere, men europamesterens Sanremo gik op i røg i samme øjeblik, som rytterne kørte forbi en flok tilskuere med orange romerlys.

Der skal mere energi i tanken, hvis han skal spille en rolle i de næste mange ugers store klassikere, hvor han er udset som Wout van Aerts løjtnant.

De første 250 kilometer var perfekt til en lur eller tre.

Men Milano-Sanremo ender næsten altid i et sandt festfyrværkeri af intenst væddeløb, når stigningerne rammer kort før mål.

Pogacar forsøgte at splitte favoritgruppen – men supermanden var for en gangs skyld menneskelig.

Og så havde han alligevel kræfter til at spurte sig til en tredjeplads til sidst.

Jasper Philipsen slog Michael Matthews på målfoto – mens Pogacar og Mads Pedersen tager tredje- og fjerdepladsen. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jasper Philipsen slog Michael Matthews på målfoto – mens Pogacar og Mads Pedersen tager tredje- og fjerdepladsen. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Når man skal, så skal man.

Også selvom det er midt i årets mest intense finale.

Ineos-stjernen Tom Pidcock kunne bare ikke holde sig til målstregen, så 17 kilometer fra mål – mellem Cipressa og Poggio-stigningerne – måtte han lade vandet uden at stå af cyklen – naturligvis med et lille skub i ryggen af en holdkammerat.

Konkurrenterne var tydeligvis lige så overraskede over det – de kørte i hvert fald både højre og venstre om den tissetrængende brite …

1. Jasper Philipsen, Alpecin-Deceuninck

2. Michael Matthews, Jayco AlUla, s.t.

3. Tadej Pogacar, UAE Team Emirates, s.t.

4. Mads Pedersen, Lidl-Trek, s.t.

5. Alberto Bettiol, EF Education-EasyPost, s.t.

6. Matej Mohoric, Bahrain-Victorious, s.t.

7. Maxim van Gils, Lotto Dstny, s.t.

8. Jasper Stuyven, Lidl-Trek, s.t.

9. Julian Alaphilippe, Soudal-Quick Step, s.t.

10. Mathieu van der Poel, Alpecin-Deceuninck, s.t.