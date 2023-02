Lyt til artiklen

De danske hjerter bløder stadigvæk efter endnu en sløj danskerdag i Omloop Het Nieuwsblad.

Én dansk rytter lignede en maskine, mens resten skuffede fælt. Endnu engang, fristes man til at sige.

En anden dansk forhåndsfavorit var decideret usynlig, og en tredje kastede sig ud i et decideret selvmordstogt, da Dylan van Baarle gjorde det, han var bedst til og snuppede sejren ved at snyde sine konkurrenter langt udefra.

Halvt menneske, halvt maskine.

Sådan kan man beskrive danske Mathias Norsgaard, der imponerede i Omloop Het Nieuwsblad.

Movistar-danskeren sad i front under langt størstedelen af løbet, hvor han sled som en okse for at holde liv i dagens udbrud. Det godt tre år efter en mareridtsulykke, der flænsede hans ben og nær havde kostet ham karrieren.

Men ved hjælp af flere indopererede skruer og fremmede dele i benet, der får den halve maskine til at fungere, bekræftede Norsgaard, at han næppe slipper sin drøm om at forblive på World Touren. Og med en præstation som det i årets udgave af det belgiske storløb, kan danskeren med rette håbe på at få forlænget sin kontrakt med storholdet Movistar, som udløber ved årsskiftet.

Mathias Norsgaard viser benet frem, som han fik smadret under sin træningsulykke i december 2019. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd Vis mere Mathias Norsgaard viser benet frem, som han fik smadret under sin træningsulykke i december 2019. Foto: Rasmus Laurvig / Byrd







… og resten af Alpecin-Deceuninck. En gigantisk fuser er nemlig, hvad man kan kalde Omloop for det belgiske hold med tårnhøje ambitioner … og de forventninger, der fulgte med.

Op til sæsonstarten fik 'Rullekraghen' igen og igen fastslået, at han var kommet til sit nye hold for at køre med om sejren i klassikerne, der er mandskabets altoverskyggende mål. Og på papiret er fynboen gode venner med Omloop, hvor han endte nummer tre i 2020.

Det var også en gylden mulighed for danskeren, da han fik chancen for at vise sig frem i et løb uden holdets altoverskyggende stjerne, Mathieu van der Poel.

Men lørdag levede hverken Søren Kragh eller nogen som helst fra Alpecin-holdet op til niveauet, men leverede nærmere en rædselsfuld præstation. De var decideret usynlige.

Søren Kragh Andersen skuffede i Omloop Het Nieuwsblad. Foto: Photonews Vis mere Søren Kragh Andersen skuffede i Omloop Het Nieuwsblad. Foto: Photonews

»Mit hjerte kommer til at bløde på lørdag.«

Sådan lød det fra Michael Valgren fra 'sygesengen' forud for Omloop i et opsigtsvækkende interview med mediet Het Nieuwsblad i kølvandet på et langt skadesforløb, EF-rytteren stadig er ved at kæmpe sig tilbage fra.

For Omloop har siden den suveræne triumf i 2018 haft en særlig plads i Valgrens hjerte, men derudover har det udviklet sig til at være lidt af et mareridt for danskerne.

Ser man bort fra Søren Kraghs tredjeplads i 2020, har vores rødhvide-drenge haft ualmindeligt svært ved at kæmpe om sejren i den belgiske sæsonåbner. Desværre blev 2023-udgaven endnu en skuffelse til samlingen.

Dylan Van Baarle snuppede sejren. Foto: KURT DESPLENTER Vis mere Dylan Van Baarle snuppede sejren. Foto: KURT DESPLENTER

Det var noget af et kuriøst move, da danske Christopher Juul-Jensen pludselig tonede frem på skærmen.

Med mere end 130 kilometer til mål begav Jayco-rytteren sig ud i et kamikazeangreb af de større, hvor han kastede sig ud i en vild jagt på udbruddet, der lå mere end fire minutter foran ham.

Ene mand fløj han af sted fra feltet i noget, der fra start ikke kun lignede en umulig mission, men også var helt ufatteligt. Hvad hulen var meningen?

Der har uden tvivl siddet en del løftede øjenbryn og fulgt med i danskerens togt, som ikke varede særlig længe, inden feltet slugte ham igen.



1. Dylan van Baarle – Jumbo-Visma 04.54.46

2. Arnaud De Lie – Lotto-Dstny +0.20

3. Christophe Laporte – Jumbo-Visma ''

4. Alexander Kristoff – Uno X ''

5. Tom Pidcock – Ineos Grenadiers ''

6. Davide Ballerini – Soudal Quick-Step ''

7. Nils Politt – Bora-hansgrohe ''

8. Andrea Pasqualon – Bahrain Victorious ''

9. Rui Oliveira – UAE Team Emirates ''

10. Sep Vanmarcke – Israel Premier Tech ''