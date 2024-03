Mads Pedersen lignede en mand med overskud, da han lukkede alle huller og selv angreb langt ude. Men danskeren måtte give fortabt, da supermændene lukkede op for sluserne - og særligt én ting gjorde ondt at se på.

Her får du B.T.s dom over E3 Saxo Classic, som blev vundet af Mathieu van der Poel:

Vi kan kun ærgre os over, at Søren Kragh Andersen kører på hold med verdens bedste i løb som disse.

For fik han lov at køre sine egne chancer som kaptajn, ville der være store resultater i sigte.

Kragh var Mathieu van der Poels brølstærke løjtnant, og danskeren har en gigantisk aktie i verdensmesterens suveræne triumftog.

For resten af holdet var ingen steder at se.

Han lignede en mand med tonsvis af energi, da han reagerede på alle angreb og selv kørte solo i en håndfuld kilometer langt fra mål.

Men Mads Pedersen brændte alle sine tændstikker, løb tør for kræfter og manglede de sidste par procenter på de skrappe stigninger. Det var måske ikke den rigtige taktik - og det gjorde ondt at se på!

Og for at gnide salt i såret var både Jasper Stuyven, Toms Skujins og Alex Kirsch stærkere end Lidl-Treks danske stjernerytter.

Holdets styrke var i hvert fald ikke en undskyldning i dag.

Foto: Belga/SIPA/Ritzau Scanpix

Det var giganternes kamp!

Den belgiske klassiker er opkaldt efter den gamle motorvej E3 (der nu hedder E17 i Belgien), og meget passende kørte supermændene Mathieu van der Poel og Wout van Aert som motorcykler.

Det var hæsblæsende jagt, hvor forspringet svingede mellem 10 og 30 sekunder længe, inden hollænderen knækkede belgieren og kørte sikkert hjem. Van Aert gik helt kold.

Det lover godt for de kommende ugers vilde dramaer i Flandern og Roubaix.

Den ene slog hul i cykelbuksen – den anden slog hul til alle de andre.

Den berygtede Paterberg-stigning blev på alle måder afgørende, for mens verdensmester Mathieu van der Poel forcerede voldsomt og på et splitsekund fik distanceret alle konkurrenter, gik det helt galt for hans evige rival.

Stigningen var kun lige begyndt, da Wout van Aert lå på brostene. På helt ukarakteristisk vis mistede Visma-stjernen kontrollen over sin cykel og klaskede ned på siden.

Selvom han hurtigt kom på cyklen igen og i ren og skær raseri overhalede og satte resten af favoritgruppen af, var løbet kørt. Mathieu van der Poel var forsvundet i horisonten.

Mathieu van der Poel satte alle på plads og kørte solo i over 40 kilometer. Foto: Jasper Jacobs/AFP/Ritzau Scanpix

1. Mathieu van der Poel, Alpecin-Deceuninck

2. Jasper Stuyven, Lidl-Trek, +1'31''

3. Wout van Aert, Team Visma-Lease a Bike, +1'34''

4. Tim Wellens, UAE Team Emirates, +1'48''

5. Matteo Jorgenson, Team Visma-Lease a Bike, +1'50''

6. Jhonatan Narváez, Ineos Grenadiers, +1'52''

7. Nils Politt, UAE Team Emirates, +2'48''

8. Toms Skujins, Lidl-Trek, +2'48''

9. Vincenzo Albanese, Arkéa - B&B Hotels, +2'48''

10. Alex Kirsch, Lidl-Trek, +2'48''