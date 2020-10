Nej for et drama i Giro d'Italia.

Inden den sidste og afgørende enkeltstart ligger to ryttere i PRÆCIST samme tid, da Tao Geoghegan Hart vandt i Sestrière efter en MAGTDEMONSTRATION af Rohan Dennis. Jai Hindley er ny mand i lyserødt med et forspring på under et sekund efter 20 etaper. Fuld-stændig vanvittigt.

Og hvad med Jakob Fuglsang? Det blev til endnu en kæmpe nedtur for danskeren.

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt tre ting, vi lærte.

Team Astana rider Denmark's Jakob Diemer Fuglsang rides during the 20th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 198-kilometer route between Alba and Sestriere on October 24, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Team Astana rider Denmark's Jakob Diemer Fuglsang rides during the 20th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 198-kilometer route between Alba and Sestriere on October 24, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI



Jakob Fuglsang slutter på endnu en nedtur. I dag skulle der forsøges, i dag skulle alt vendes på hovedet. Men Fuglsang lignede næsten ikke kaptajnen på et hold, der satser på klassementet. Fuglsang blev nærmest sat, før de øvrige favoritter havde bemærket, at tempoet var sat i vejret. Måske er vi hårde, men når sæsonens helt store mål hedder Giro d'Italia, og man ender som nummer 18 mere end 2,5 minut efter vinderen på den sidste bjergetape, hvor der er så meget på spil, er det altså under al kritik. Han redder trods alt sin sjetteplads i klassementet.

Karakter: 2



​

Igen var Mikkel Honoré dagens mest synlige dansker. Desværre blev det ikke til en etapesejr, men den 23-årige dansker viste endnu en gang, at han føler sig hjemme i Italien, hvor han i øvrigt bor. Quick-stepperen ramte dagens udbrud, men kunne ikke følge med Rubio, da han angreb. Til gengæld faldt han ned til kaptajn Almeida, da favorifeltet var sprunget i luften. Honorés gode Giro trækker også en smule op i karakteren. En flot tredjeplads på anden etape, en masse angrebsiver og arbejdsraseri for João Almeida. Honnør til Honoré!

Karakter: 7

Team Ineos rider Great Britain's Tao Geoghegan Hart sprints on his way to win ahead of Team Sunweb rider Australia's Jai Hindley (L) new overall leader at the arrival of the 20th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 198-kilometer route between Alba and Sestriere on October 24, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Team Ineos rider Great Britain's Tao Geoghegan Hart sprints on his way to win ahead of Team Sunweb rider Australia's Jai Hindley (L) new overall leader at the arrival of the 20th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 198-kilometer route between Alba and Sestriere on October 24, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI



Ineos-maskinen

Tao Geoghegan Hart vandt etapen, og hele favoritfeltet får mareridt af Rohan Dennis, efter han satte alle konkurrenter fuldstændig ud af spil bortset fra Jai Hindley. I dag viste Ineos, hvor skabet skal stå, og nu ser det mere end godt ud for Geoghegan Hart, hvis han skal vinde Giro d'Italia. Han er godt nok i præcis samme tid som Hindley, men på papiret kører han en noget bedre enkeltstart end Sunweb-rytteren. Og nå ja. Vi glemte at sige, at Ineos nu har vundet seks etaper og sikkert også tager nummer syv med Filippo Ganna i morgen. Vanvittig præstation.

Team Sunweb rider Netherlands' Wilco Kelderman wearing the overall leader's pink jersey rides during the 20th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 198-kilometer route between Alba and Sestriere on October 24, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Team Sunweb rider Netherlands' Wilco Kelderman wearing the overall leader's pink jersey rides during the 20th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 198-kilometer route between Alba and Sestriere on October 24, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI



Forbandede Kelderman

Mange spåede en smuk karriere til det stortalentet Wilco Kelderman. Men problemerne, skaderne og det manglende niveau har spoleret det for den 29-årige tysker, der endelig så ud til at indfri nogle af forventningerne ved at få karrierens største resultat med en Giro-sejr. Men den smed han på gulvet lørdag, da han tabte mere end 1,5 minut til Jai Hindley og Tao Geoghegan Hart. Det hele virkede ellers timet og tilrettelagt for Kelderman, der er den bedste enkeltstartsrytter af de tre. Men tidstabet i dag blev for stort til at han kan hente det på enkeltstarten i Milano.



Rakte armene i vejret 27 kilometer før tid

Arnaud Démare er ikke en mand uden humor. På dagens bjergetape, der på INGEN måde passede den franske supersprinter, formåede han alligevel at fake en sejr. Forklaringen er ganske simpel. Sidst på etapen skulle den samme stigning køres to gange, og derfor skulle rytterne også krydse mållinjen med godt 27 kilometer til mål. Og da Démare gjorde det, lynede han sin trøje op og rakte armene i vejret, som havde han vundet (endnu en etape). Dejligt med så meget overskud, når man har 20 etaper i benene og endnu flere dage langt hjemmefra. Du kan se klippet øverst i artiklen.

Team Ineos rider Australia's Rohan Dennis (C) rides ahead of teammate Great Britain's Tao Geoghegan Hart (L) and Team Sunweb rider Australia's Jai Hindley during the 20th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 198-kilometer route between Alba and Sestriere on October 24, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Team Ineos rider Australia's Rohan Dennis (C) rides ahead of teammate Great Britain's Tao Geoghegan Hart (L) and Team Sunweb rider Australia's Jai Hindley during the 20th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 198-kilometer route between Alba and Sestriere on October 24, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI



Psykisk kvælertag

På anden bjergetape i træk tog Rohan Dennis psykisk kvælertag på alle favoritter på nær Jai Hindley og holdkammeraten Tao Geoghegan Hart, da han smadrede favoritfeltet fuldstændig. Det australske tempomonster har også tilføjet titlen 'bjergged' til cv'et, for nøøøj hvor kører han stærkt. Selv til sidst, efter Jai Hindley og Geoghegan Hart var stukket fra ham, kørte han tilbage til dem som en sugemalle. Snakken har været fremme før, men man begynder altså at gruble over, om den mand ikke skal satse på at køre en Grand Tour som kaptajn. For når man bestiger bjergene så stærkt, som han gør, samtidig med at man er en haj til enkeltstart, er det nærmest opskriften på en dygtig klassementrytter.

Fransk-portugisisk fest

ALT skal afgøres i Milano ved enkeltstarten i morgen... bortset fra løbets bjerg- og pointkonkurrencer. Den helt store overraskelse er Education First-rytteren Ruben Guerreiro, der nupper den blå bjergtrøje med hjem til Portugal, mens det forholder sig lidt anderledes for løbets bedste sprinter. De fleste regnede nok med Arnaud Démare, og franskmanden skuffede ikke. Fire etapesejre og en trøje, som han erobrede på sjette etape. En magtdemonstration.

Team Astana rider Denmark's Jakob Fuglsang (L) wearing a protective face mask arrives with a teammate at the start of the 20th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 198-kilometer route between Alba and Sestriere on October 24, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI Vis mere Team Astana rider Denmark's Jakob Fuglsang (L) wearing a protective face mask arrives with a teammate at the start of the 20th stage of the Giro d'Italia 2020 cycling race, a 198-kilometer route between Alba and Sestriere on October 24, 2020. (Photo by Luca Bettini / AFP) Foto: LUCA BETTINI

Vi skal vente længe på dansk Grand Tour-vinder

Med Jakob Fuglsangs nedtur til Giro d'Italia er det svært at se, at en dansk Grand Tour-sejr venter i en nær fremtid. For det var nu eller aldrig for Fuglsang, som ikke formåede at vinde Italien Rundt på trods af, at stjerner som Bernal, Roglic og Pogacar ikke stillede op. Den 35-årige Astana-rytter bliver ikke yngre, og umiddelbart er der ikke nogen til at tage over som det næste danske Grand Tour-håb. Jumbo-Vismas Jonas Vingegaard kunne godt blive det en dag, men det bliver altså ikke i morgen.