Det blev ikke til danske topplaceringer ved Amstel Gold Race, men der er ingen grund til at stirre stift i gulvet over vores landsmænds præstationer. Særligt en var flyvende på en dag, der viste, at Superman ikke er uovervindelig.

Her får du B.T.s dom fra Amstel Gold Race, der blev vundet af Thomas Pidcock.

Der er blevet skrevet stolpe op og stolpe ned om Mikkel Honorés uheld de seneste år, men det var decideret opløftende at se den lyserøde ridder tage skeen i den anden hånd og spille en hovedrolle i et af forårets største løb.

Som en skrupsulten søløve på jagt efter fisk tonsede danskeren afsted i et miniudbrud, indtil han blev hentet af flere af løbets forhåndsfavoritter. Her forsøgte Honoré at hænge på, så længe kræfterne rakte, inden han gav fortabt.

Men bedst som man troede, at han ville holde velfortjent fyraften, lod han sig falde tilbage og var firmaets mand, da han knoklede for sine kaptajner.

Det var godt nok længe siden, at vi havde set ham i den form. Honourable mention, Honoré.

Hvornår har Mikkel Honoré sidst set så skarp ud? Arkivfoto. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Hvornår har Mikkel Honoré sidst set så skarp ud? Arkivfoto. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Man troede næsten, at det var en umulig mission af knække den hollandske Superman Mathieu Van der Poel. Og så endda på hjemmebane.

Men Amstel Gold Race viste, at verdensmesteren ikke er uovervindelig, og desværre var det ikke danske Mattias Skjelmose, der fik skovlen under cykelfænomenet.

Lidl-Trek-rytteren var en af løbets allerstørste favoritter, men han begik en graverende fejl, da han valgte at mandsopdække Van der Poel i stedet for at køre afsted med øvrige favoritter – herunder vinderen Thomas Pidcock – med cirka 30 kilometer til mål.

Skjelmose prøvede at tage skæbnen i egen hånd med en offensiv sidst i løbet, men her var skaden allerede sket. Og ja, det er nemt at være bagklog.

Det endte desværre ikke med en dansk topplacering. Alligevel er der ingen grund til at skamme sig over at beholde klaphatten på og den rød-hvide maling i ansigtet efter løbet.

For de danske gutter var i høj grad med til at animere dagen, da Mikkel Honoré, Andreas Kron og Alexander Kamp skiftevis forsøgte sig med spidse angreb, der satte konkurrenterne under pres.

Mattias Skjelmose prøvede også en enkelt gang sidst i løbet, men det var en meget kort forcering, der ingen betydning fik.

Med danskerbrillen tegner formen til gengæld godt de kommende uger – så hold øje med vores danske drenge!

Mattias Skjelmose havde utvivlsomt håbet på mere end en 17.-plads. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Mattias Skjelmose havde utvivlsomt håbet på mere end en 17.-plads. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Allerede meget tidligt på dagen tog Amstel Gold Race en dramatisk drejning – men det var på ingen måde en behagelig en af slagsen.

For her kom en politibetjent voldsomt til skade, da han ramlede sammen med et køretøj og var så medtaget, at han blev fragtet på hospitalet.

Uheldet betød, at kvindernes løb – der blev kørt umiddelbart før herrernes – først blev neutraliseret og dernæst forkortet drastisk.

Hos herrerne fik hændelsen kun minimal betydning for ruten.

1. Thomas Pidcock - INEOS Grenadiers

2. Marc Hirschi - UAE Team Emirates ''

3. Tiesj Benoot - Team Visma-Lease a Bike ''

4. Mauri Vansevenant - Soudal Quick-Step ''

5. Paul Lapeira - Decathlon AG2R La Mondiale ''

6. Valentin Madouas - Groupama-FDJ ''

7. Bauke Mollema - Lidl-Trek ''

8. Quentin Pacher - Groupama-FDJ ''

9. Pello Bilbao - Bahrain-Victorious ''

10. Michael Matthews - Team Jayco AlUla +0:11

17. Mattias Skjelmose - Lidl-Trek ''

27. Alexander Kamp - Tudor Pro Cycling Team ''

28. Mikkel Honoré - EF Education EasyPost ''