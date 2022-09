Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var simpelthen et vanvittigt drama, der udspillede sig på de australske landeveje.

Undertegnede havde ingen negle tilbage, da kvindernes linjeløb sluttede. Det bød på angreb, vanvittige regnskyl og afsindigt hektisk cykelløb på de sidste 50 kilometer.

Spændingen var fuldstændig uudholdelig til sidst, pulsen var på cirka 200 i minuttet og hjertet sad helt oppe i halsen, da Cecilie Uttrup Ludwig kørte sig til en flot femteplads – men Annemiek van Vleuten chokerede alle og strøg sig til en sensationel sejr i 11. time. Med en brækket albue.

Her er B.T.s dom fra kvindernes linjeløb ved VM i cykling:







Cecilie Uttrup Ludwig er simpelthen en enmandshær.

Uden hende havde Danmark været decideret chanceløse i medaljekampen, og selvom jagten på tungmetaller lige akkurat mislykkedes, kørte Uttrup et flot løb. Hun var konstant rolig og sad i fronten stort set hele dagen – kun det allersidste manglede for den danske humørbombe.

Til gengæld blev hun – ligesom alle de andre – straffet for den taktiske kørsel til allersidst, hvor hun ellers lå i en femmandsgruppe, der havde slået hul til de øvrige favoritter og så ud til at skulle kæmpe om VM-hæderen.

Samarbejdet spillede ikke, de blev hentet, og så kom Annemiek van Vleuten skudt afsted som en torpedo. Resten er historie.



Uttrups finaleudbrud



Det var simpelthen så tæt på en dansk medalje til Cecilie Uttrup Ludwig.

Men en håbløs taktisk tilgang til de døende kilometer kostede det femmandsudbrud, som den 27-årige dansker sad i, sejren.

Med en smule mere snilde og samarbejde havde de kunnet holde alle konkurrenterne bag sig, men gruppen gik helt i stå, og pludselig kørte Van Vleuten forbi.

Det her kommer de til at ærgre sig længe over – ja formentlig for altid. Og ja, nul stjerner er hårdt, men det koster simpelthen VM-medaljer.



Ingen havde set den komme

Dramaet, der udspillede sig på de australske landeveje lod, ærligt, vente på sig. Men løbet tog en meget overraskende drejning og var decideret hæsblæsende til sidst.

Vanvittigt omskifteligt vejr, angreb til højre og venstre, forceringer, grupper der blev hentet, slid og vanvittig tænding var en del af cykelløbet, der eksploderede i den største overraskelse af alle på den sidste kilometer.

Her kom den hollandske veteran og verdensstjerne Annemiek van Vleuten flyvende forbi alt og alle, da hun på en snu vis kom tonsende bagfra og smadrede sig til guldet, efter at have kørt 164 kilometer med en brækket albue grundet et voldsomt styrt i onsdags.

Man må bare gøre én ting. Lette på hatten for 39-årige Van Vleuten, der er fra en anden planet.



Det var så tæt på Cecilie!

Skuffelsen stod malet i ansigtet på den danske favorit, da hun kom i mål efter en femteplads. Hun kørte et flot løb, men det var SÅ tæt på, at det kunne være blevet til en podieplacering.

Samtidig betyder det, at søndag bliver sidste chance for at snuppe medaljer med hjem fra VM for Danmark.

Sker det ikke, er det første gang i mange, mange år, at vi må gå tomhændet hjem fra et verdensmesterskab. Det må ikke ske!

1. Annemiek van Vleuten (Holland)

2. Lotte Kopecky (Belgien)

3. Silvia Persico (Italien)

4. Liane Lippert (Tyskland)

5. Cecilie Uttrup Ludwig (Danmark)

6. Arlenis Sierra (Cuba)

7. Juliette Labous (Frankrig)

8. Katarzyna Niewiadoma (Polen)

9. Elise Chabbey (Schweiz)

10. Elisa Longo Borghini (Italien)

___

77. Julie Leth + 15.51

Emma Norsgaard Bjerg – UDGÅET

Rebecca Koerner – UDGÅET