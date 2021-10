Wow! En historisk sejr i det smukkeste monument, en chokerende andenplads i verdens største cykelløb, tredobbelt triumf i en Grand Tour og en OL-medalje til dessert.

Det har været en fuldstændig fænomenal cykelsæson, der har givet krampe i armene hos de danske fans, for sjældent har vi jublet så meget over heltene på to hjul!

Mere end 30 gange er de rød-hvide sejrsmaskiner kørt først over stregen, men desværre har skader, styrt og sløj form også betydet, at flere af de helt store stjerner har skuffet.

Her er B.T.s dom over 15 af de største danske cykelprofiler i 2021-sæsonen.

Kasper Asgreen kørte et spektakulært cykelløb og sikrede sig karrierens allerstørste triumf, da han i begyndelsen af april kørte først over stregen i Flandern Rundt.



En sjældent set benløs fugl! Vi er blevet vant til verdensklasse, men Fuglens sidste vingeslag for Astana blev en flaksende fuser. Monument-sejre to sæsoner i træk blev afløst af et svagt år helt uden førstepladser og med et niveau, der tog et styrtdyk. Coronavaccinen fik skylden for et sløjt Tour de France, hvor han som den første rytter i historien udgik inden paradeetapen i Paris. Udkørt, syg og uden moral fløj han direkte til OL. Her så vi en heroisk Fuglsang kæmpe som besat på vejene omkring Tokyo, og med lidt held havde han taget en sensationel medalje. Sidste del af sæsonen blev ødelagt af et brækket kraveben. Uforløst – men sulten ser ud til at være der endnu. Spørgsmålet er, om de 36-årige stænger også er det. Mirakler er før sket i Israel, hvor Fuglsang fra næste år har fundet sin nye arbejdsgiver!





Stjernen fra Strib skal bare makulere sin 2021-kalender. Det lettede aldrig i en sæson præget af sygdom, uheld og dårlig form, hvor Kraghen virkede mere basket end klar til at baske med vingerne. Efter et magnifique 2020 med to sensationelle etapesejre i Tour de France var Søren Kragh Andersen en af de danskere, vi havde de allerstørste forventninger til. Monegaskeren er desværre også den, der har skuffet fælest i år. Ud over en lige-ved-og-næsten ved Milan–San Remo og en top-5-placering på enkeltstarten i Paris-Nice var der ikke noget værd at skrive hjem om. Nedtursåret kulminerede, da DSM-rytteren blev fravalgt til VM. Det kaldte han for 'en kæmpe skuffelse' – ligesom resten af sæsonen.





»Jeg tror, at det er en straf fra Paris-Roubaix i sidste weekend,« sagde Casper Pedersen til TV 2 efter Paris-Tours. Den forsvarende mester blev påduttet en hjælperolle. Taktikken fejlede – endnu en gang. Hverken danskeren eller Team DSM har ramt niveauet i denne sæson. Eneste nævneværdige resultater er en flot tredjeplads ved 19. etape af Tour de France og en andel i Cees Bols etapesejr i Paris-Nice. Derudover har det været en lunken sæson for Casper P. og resten af det dysfunktionelle DSM-mandskab. Sikke en mavepuster efter kanonåret 2020.





Den utrættelige arbejdshest kan hoppe i vinterhi i stalden og se tilbage på endnu en udmarvende sæson i de andres tro tjeneste. Hjælperytteren har pløjet sig gennem to Grand Tours, tre ugelange etapeløb og nåede også lige en sviptur til OL i Japan som Fuglsangs oppasser. Som altid så vi diesel-motoren forrest i feltet for kaptajner som Simon Yates eller Esteban Chaves, men det endte en smule uforløst med Yates' samlede tredjeplads i en tynd besat Giro d'Italie som højdepunkt. På 10. etape i det italienske storløb så det længe ud til, at Juul-Jensen var på vej mod den eftertragtede Grand Tour-etapesejr, som den sympatiske Risskov-fyr i så høj grad har fortjent, men kræfterne slap op.





Mads Pedersen er en af årets mest vindende danskere. Men åh – hvor kunne det dog være blevet til så meget mere! Den 25-årige Trek-stjerne triumferede ved Kuurne-Bruxelles-Kuurne og tog etaper i Danmark Rundt og Tour of Norway. Flot, godt – men som tidligere verdensmester skal man forlange mere af Mads Pedersen. Men Tølløse-knægten har været forfulgt af sygdom, uheld – og af de andre ryttere. Gang på gang har bizarre styrt i feltet tvunget danskeren ned i asfalten. Heldigvis rejser Mads Pedersen sig altid op igen, og vi ser frem til 2022, hvor han forhåbentlig får lov til at blive i sadlen – og på sejrsskamlen!





Et gigantisk gennembrud. Det er kort og godt den bedste beskrivelse af Mikkel Honorés sæson, hvor han har taget gigantiske quickstep mod verdenseliten. I foråret snuppede han sin første World Tour-triumf i Baskerlandet Rundt – få uger efter en etapesejr i Coppa Bartali, hvor han blev samlet toer. Honoré har hevet vanvittige 13 top-5-placeringer i hus og sluttede året af med en delt kaptajnsrolle til VM, hvor han desværre udgik. »Både teknisk god, snedig og hurtig,« siger Brian Holm om den danske italiener. I fremtiden kan det blive stort. Rigtig stort.





Hvor er han uhyggeligt god! Mikkel Bjerg er typen, som altid bliver valgt først i skolegården. Danskeren spiller sine stjernekammerater gode på ørkenholdet UAE-Team Emirates, og selv om 2021 ikke bød på en eneste sejr til Bjerg, havde han til gengæld mere end bare en finger med i spillet i Tadej Pogacars overlegne Tour de France-sejr. Det 22-årige tempomonster har i tusindvis af kilometer kørt sig selv i sænk for sine holdkammerater, og han har en enorm aktie i holdets supersæson. Bjerg mangler kun at indfri det enorme potentiale på enkeltstart, før han for alvor bliver en etableret stjerne på World Touren.





Det har ikke være meget mørke eller øv over superhjælperens fænomenale sæson. For andet år i træk er danskerens resultatliste sejrsløs, men det betyder ikke, at Quick-Step-lokomotivføreren har haft en dårlig sæson. Tværtimod. Få har haft så mange afgørende tråd med i en triumf som den 36-årige leadout-man, der ikke lader til at ældes. Sæsonens højdepunkt var klart, at han var medvirkende til Mark Cavendishs sensationelle fire etapesejre i Tour de France. Alle regnede med, at den britiske sprinter var død og begravet. Men Mørkøv fik både genoplivet og skudt ham til verdenstoppen. Alle verdens sprintere har våde drømme om at få Mørkøv som leadout-man. Bonus-banepoint for OL-guld i Japan!





Vi turde nærmest ikke håbe på det længere – alligevel skete det. Tonseren fra Thy bider fra sig igen efter en tarvelig tid. Tre mareridtsår er visket ud – Michael Valgren er tilbage i topform takket være en sæsonafslutning, der selv må få de sindige vestjyder på Østerild-egnen til at bryde ud i lykkejubel! Var EF-danskerens cykelsæson stoppet tirsdag 14. september, havde den været endnu en gedigen fiasko, men på 11 fantomdage fik han vendt alt på hovedet, høstede to sejre og en bronzemedalje ved VM. Wow!





ENDELIG lykkedes det for Mads Würtz Schmidt. Han har animeret nok så mange løb, som Jørgen Leth ville have udtrykt det, men har sjældent kunnet spejde ud over publikum øverst fra sejrspodiet. 2021 blev sæsonen, hvor danskeren endelig snuppede sin første sejr på World Touren. Det gjorde han på smukkeste vis i Tirreno-Adriatico. Et løb, hvor han igen og igen gik på eventyr. Tre måneder senere lykkedes det ham også at skrive titlen som dansk mester på cv'et. Og så lykkedes det faktisk også randrusianeren at få afholdt sit corona-udskudte bryllup. Den mand har fortjent at bade i Blå Thor og Mokai resten af året – og så ser vi frem til nye sejre og endnu flere vilde togter i 2022!





Sikke en Kron-juvel! Den spinkle københavner er den slags eventyrer, der bare gør det til en fest at se cykelløb. Udbrud, angreb, ud over stepperne. En slags light-udgave af Julian Alaphilippe, der utrætteligt drejer på gashåndtaget – med åben trøje, tungen hængende ud af munden og lungerne slæbende efter sig på asfalten. Han tjekkede ind på cykelsportens øverste hylde ved at snuppe første etape i Catalonien Rundt og satte endnu en triumf i banken på sjette etape af Tour de Suisse. Han var et yderst velsmagende krydderi i de tre uger under Spanien Rundt. Vi kan med garanti se frem til flere Lotto-gevinster i næste sæson!





Trek-Segafredo har fundet en usleben juvel, der meget vel kan blive morgendagens danske klassementhåb. Den 21-årige københavner har suget erfaring til sig som en anden flittig skoledreng, og i de fleste tilfælde har hans indsats været til topkarakter. Hele 11 etapeløb er det blevet til, og i seks af dem har han været i den absolutte top i ungdomskonkurrencen. Samlede top-10-placeringer i både UAE Tour og Tour of Norway vidner om kvalitet, og vi kan kun tillade os at skrue forventningerne op efter fantom-enkeltstarten ved Tour de Luxembourg, hvor han med en tredjeplads satte flere stjerner til vægs. Vi glæder os til 2022!





For Flandern, hvor har Kasper Asgreen kørt en vild sæson. Da han for år tilbage udskiftede ponyen med jernhesten, gjorde han verdens cykelfans en storslået tjeneste. Når kampvognen fra Kolding åbner karriere-scrapbogen om 20 år, kan han se tilbage på 2021 som en ufattelig årgang, hvor han for alvor etablerede sig som verdensstjerne. For det er danskeren blevet. Den sensationelle sejr ved Flandern Rundt og en vanvittig solotriumf ved E3 Saxo Bank Classic sender den 26-årige Deceuninck-Quick-Step-dansker direkte ind på cykelsportens stjernehimmel. På den rigtige dag kan han slå alle – også cykelfænomenerne Wout van Aert og Mathieu van der Poel. Og når han ikke selv har dagen, så ofrer han sig ydmygt og uden nykker for sine holdkammerater – som for Michael Valgren til VM. En på alle måder stor sportsmand.





Aldrig har han været bedre! Som en anden skrupsulten dansk feriegæst efterlod han intet af tapas-anretningen til de andre cyklister i Spanien Rundt. Grådige Cort ryddede bordet og sikrede sig vanvittige tre etapesejre i en og samme Grand Tour. Han blev en verdensstjerne i sensommeren for den magiske måde, han høstede de tre sejre. Han kan sprinte, klatre og køre enkeltstart. Multiværktøjet kørte også etapesejre hjem i Paris-Nice og La Route d'Occitanie og var her, der og alle vegne under Tour de France. Inden VM lignede han en guldkandidat, men taktikken fejlede, og kræfterne blev brugt forkert. En lille plet på en historisk sæson, vi aldrig kommer til at glemme.





Der er øjeblikke, man for altid vil huske som cykelglad dansker. Et af de unikke momenter skabte Jonas Vingegaard, da han parkerede Tadej Pogacar og resten af slænget på Mont Ventoux. En samlet andenplads i sin Tour de France-debut. Et decideret chok. Et gennembrud, vi ikke har set i årevis. Årtiets cykelsensation! Århundredets danske Tour-præstation! Årtusindets største rød-hvide talent! Den rolige fyr fra Glyngøre gik fra ukendt til verdensstjerne, og han er og bliver Danmarks bedste bud i årevis på en vinder af en Grand Tour. Tre flotte etapesejre tidligt på sæsonen blev det også til. Et forventet og planlagt formdyk efter Touren, hvor virakken og den enorme opmærksomhed satte både krop og sind på overarbejde, blev afløst af en brølstærk sæsonafslutning. Det lover godt, og vi kan nærmest ikke vente med at se Glyngøre-gutten trille Touren i gang på dansk jord i 2022!