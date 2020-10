Mikkel Bjerg kronede den største danske cykeldag nogensinde med en vanvittig præstation – et internationalt gennembrud!

Og dagen blev kun bedre, da Jakob Fuglsang leverede et hårdt leverstød på ærkerivalen, Vincenzo Nibali, under niende etape af årets Giro, der blev vundet af EF's Ruben Guerreiro.

Søndagens bjergetape til Roccaraso skabte ikke enorme forskelle i det samlede klassement, men slog én ting fast: Det ser rigtig lovende ud for Jakob Fuglsang.

Her får du dommen over dagens danske præstationer fra Fuglsang og co., dagens top og flop samt tre ting, vi lærte.



Det blev aldrig den fest, vi havde regnet med. Favoritterne så hinanden an, ingen turde satse. Men til allersidst fik vi et tegn – et godt et af slagsen. På de stejle sidste meter sejlede Jakob Fuglsang og Wilco Kelderman væk fra de andre favoritter. Danskeren tog tid på ærkerivalen, Nibali, og han ligner den stærkeste, når det går opad. Vi kan kun ærgre os over, at der ikke blev drejet på gashåndtaget tidligere.

Karakter: 7

Jakob Fuglsang havde en god søndag på de italienske landeveje.



Bjerggeden Bjerg

Ham her, han er vild. Søndag fik Mikkel Bjerg aflivet myten om, at hans efternavn er decideret misvisende, da han blev nummer tre på dagens etape, der sluttede op ad en kæmpeled stigning. Bjerg har sjældent set bedre ud på en cykel, og det her må være det internationale gennembrud. Okay, han vandt ikke, men når ens spidskompetencer normalt er enkeltstart, man alene æder sig op til udbruddet og bliver nummer tre for anden gang i sin første Grand Tour, er der kun én ting at sige: Applaus!

Søndag havde Bjerg en af sine bedste dage nogensinde på en cykel, mener Brian Holm.



Hul i Hajens panser

Hajen fra Messina satte tidligt sine tropper i sving på søndagens etape til Roccaraso, men da det endelig kom til stykket, kunne Vincenzo Nibali ikke følge med Jakob Fuglsang. Godt nok tabte favoritten kun 14 sekunder til sin danske modstander, men det mentale nederlag er meget større end den lille tidsforskel.

Vincenzo Nibali tabte dyrebare sekunder til Jakob Fuglsang og Wilco Kelderman.



Ganske enkelt genialt

Mikkel Bjerg skal også have fidusbamsen for dagens detalje! De fleste tænkte nok, at han havde tabt sutten fuldstændig, da den 21-årige tonser egenhændigt satte sig for at køre op til dagens udbrud. Folkene i front havde fem minutters forspring. Men hvad betyder det, når man hedder Mikkel Bjerg, er verdens mest lysende enkeltstartstalent og kan træde 450 watt i gennemsnit, mens man stille og roligt æder udbrydernes forspring? RESPEKT!



Almægtige Almeida

João Almeida fortsætter med at imponere. Den unge portugiser i lyserødt viser overskud og eminente klatreevner og har et stærkt Deceuninck – Quick-Step-mandskab bag sig, som tager ansvar i feltet og tydeligvis tror på overraskelsen. Inden Giroen havde få regnet Almeida som en seriøs kandidat, men spørgsmålet er, om ikke favoritterne skal begynde at frygte den unge mand, som holder flot fast i førertrøjen på trods af et tidstab til de største favoritter.

Unge João Almeida fører stadig Giro d'Italia.

Nibalis hær

Hajen fra Messina har beordret sit hold til at vise tænder. For Nibalis tropper viste søndag, at man har tænkt sig at tage initiativ i fronten og kontrollere løbet. Det står i skærende kontrast til Fuglsangs Astana, der ikke lader til at have meget krudt at skyde med. Magtbalancen er klart i Treks favør.

Internationalt drama

Jakob Fuglsangs B.T.-klummer er blevet noget, hele cykelverdenen holder øje med! Duellen på ord mellem Vincenzo Nibali og hans tidligere luksushjælperytter Jakob Fuglsang tager overskrifter i cykelmedier verden rundt. Fuglsang har leveret flere kæberaslere til Nibali og forklaret, at italieneren måske er misundelig over, at danskeren kører stærkere i år. Nibali svarede igen ved at lade sit Trek-hold føre, mens Fuglsang lørdag havde en defekt. Søndag udfoldede duellen sig endelig på asfalten, og vi ser frem til mange flere drabelige dueller!