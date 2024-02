De danske drenge havde en mareridtsdag, da de gule troldmænd jævnede al konkurrence med jorden. Få dage efter et storomtalt kæreste-drama skuffede Julian Alaphilippe og Quick-Step. Vi kan høre vredesudbruddet hele vejen fra Belgien.

Her er B.T.s dom fra Omloop Het Nieuwsblad, der blev vundet af Jan Tratnik.

MATTEO JORGENSON

Det var helt vanvittig flot kørt af danske Matteo Jorgenson, da han viste sig i fronten af løbet og egentlig lignede dagens vinder. Det er ikke til at få armene ned!

Spøg til side – Det var simpelthen så sløjt kørt af dagens danske ryttere, at dagens dansker undtagelsesvis går til en mand med et nogenlunde danskklingende navn i stedet for.

Troldmændene fra Visma-Lease a Bike stordominerede Omloop Het Nieuwsblad, hvor danskerne var fuldstændig fraværende.

Danske gutter – det her må ikke ske for tit! Og tillykke til Matteo Jorgenson, der bliver den første amerikaner i verdenshistorien til at vinde titlen som dagens dansker. Nok også den sidste.

Matteo Jorgenson kunne dufte karrierens største sejr. Foto: Dirk Waem/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Matteo Jorgenson kunne dufte karrierens største sejr. Foto: Dirk Waem/AFP/Ritzau Scanpix

Fiaskoen Soudal-Slow Step

For bare få sæsoner siden mødte samtlige hold op med fråde om munden for at slå urørlige Soudal-Quick Step. Ved Omloop var rytterne dog alt andet end hurtige, og nedturen kulminerede da både Kasper Asgreen og Julian Alaphilippe styrtede godt 20 kilometer fra mål.

En kort årgang lignede Førerhunden fra Kolding ellers en mand, der kunne blande sig med storfavoritterne forrest i løbet, men med 51 kilometer til mål blev han henvist til en forfølgergruppe, der senere blev til feltet. Her sad blandt andet Julian Alaphilippe, der også var i asfalten tidligere på dagen.

Den franske verdensstjerne og partneren Marion Rousse har været centrum for et kæreste-drama, hvor de blev haglet ned af den karismatiske holdboss Patrick Lefevere, og lørdagens Omloop-løb, hvor Soudal stort set ikke spillede nogen rolle, kommer næppe til at dæmpe stormvejret omkring Alaphilippe, der meget snart har brug for et resultat.

Ellers eksploderer det på Quick-Step. Vi kan nærmest høre Patrick Lefevere råbe og skrige hele vejen fra målbyen i Ninove.

Det har været en mareridtsuge for Julian Alaphilippe og Soudal-Quick Step. Foto: Dirk Waem/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Det har været en mareridtsuge for Julian Alaphilippe og Soudal-Quick Step. Foto: Dirk Waem/AFP/Ritzau Scanpix

Al spænding virkede til at være suget ud af dynamitløbet Omloop Het Nieuwsblad, da en favoritgruppe med seks stjerner løsrev sig i fronten og lignede det eneste rigtige bud på en finale.

Med 10 kilometer til mål skete det vanvittige dog, at en stor klump åd sig ind på favoritterne og åbnede løbet fuldstændig, inden Jan Tratnik endte med at triumfere.

Men det antændte et håb. Et spinkelt håb om, at en dansker var en del af den fremadstormende hær, der nu skulle køre med om sejren. Desværre blev vi hurtigt skuffet.

For det var et smadret danskershow – ja faktisk udeblev det fuldstændig – og vi er gevaldigt skuffede efter slaget på de belgiske landeveje. Op på (jern)hesten igen, gutter. Gerne hurtigt.

Jan Tratnik vandt overraskende Omloop, da Visma var med længder bedre end de andre hold. Foto: Jasper Jacobs/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jan Tratnik vandt overraskende Omloop, da Visma var med længder bedre end de andre hold. Foto: Jasper Jacobs/AFP/Ritzau Scanpix

Vi så det faktisk heller ikke, fordi livebillederne fra Belgien stadig lod vente på sig på 6'eren. Men vi begræder den dag, der ramte ulykkesfuglen Mikkel Honoré.

Ifølge tv-kanalen ramte uheldet igen EF-rytteren, der for Gud-ved-hvilken-gang må sluge en nedtur, da han røg i asfalten og udgik af dagens løb. Honoré har i forvejen kæmpet en voldsom kamp for at komme i form efter en række tilbageslag, og nu modtog han endnu et.

Ved løbets afslutning var informationerne meget sparsomme omkring styrtets alvorlighed, og vi beder til de højere magter for, at Honoré ikke er slemt ramt.

Han må efterhånden være fortvivlet.

Be strong, Mikkel Honoré! Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Be strong, Mikkel Honoré! Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

1. Jan Tratnik - Team Visma-Lease a Bike

2. Nils Politt - UAE Team Emirates +0:03

3. Wout van Aert - Team Visma-Lease a Bike +0:08

4. Oliver Naesen - Decathlon AG2R La Mondiale Team ''

5. Christophe Laporte - Team Visma-Lease a Bike ''

6. Laurenz Rex - Intermarché-Wanty ''

7. Jasper Stuyven - Lidl-Trek ''

8. Tom Pidcock - INEOS Grenadiers ''

9. Matteo Trentin - Tudor Pro Cycling Team ''

10. Arnaud de Lie - Lotto Dstny ''