Mads Pedersen missede igen etapesejren på målstregen - efter en dag i Paris-Nice, der ellers udviklede sig perfekt for danskeren.

Læs B.T.s dom over etapen herunder:

Det er ikke meget, vi har set til det spanske Movistar-mandskab under det franske etapeløb, men det fik en dansker lavet om på torsdag.

Mathias Norsgaard var en del af dagens store tv-udbrud. Sammen med syv andre lykkeriddere - heriblandt tre Lotto Dstny-ryttere - stak han af inden for etapens første kilometer.

Men udbruddet blev holdt i en jernnæve af sprinterholdene og fik aldrig mere end to-tre minutters snor. Og den langlemmede Movistar-dansker blev indhaleret med 10 kilometer fra mål. Men han fik vist flaget.

Dagen forløb perfekt for Mads Pedersen. Hans holdkammerater arbejdede stenhårdt - både med at ryste sprinterkonkurrenter af på stigninger og indhente et sejlivet udbrud. Og da feltet nåede opløbsstrækningen, leverede Lidt-Trek et imponerende sprintertog - og sidste-led Ryan Gibbons afleverede danskeren perfekt.

Men Mads Pedersens lange spurt holdt lige nøjagtig ikke til sejren - igen måtte han se sig slået af hollandske Olav Kooij, der har vist sig som feltets hurtigste rytter. Ærgerligt for Mads Pedersen, som vi jo har så store forventninger til. Og vi tillader os også at være lidt skuffede over en andenplads.

Der var oprejsning til flere af de danskere, der har levet lidt i skyggerne under de første tre etaper.

Mathias Norsgaard fik vist flaget i det lange udbrud - og fik en masse tv-tid samt taget et par point i spurterne.

Og da Norsgaards eventyr var slut, var det så pludselig Michael Valgren, der stak snuden frem med et skarpt kontraangreb, som dog blev neutraliseret - af blandt andre Mads Pedersen.

Det lover godt for anden halvdel af løbet.

Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Mattias Skjelmoses imponerede kørsel onsdag - hvor han satte selveste Remco Evenpoel på plads - sad stadig i blodet på os. Og hver gang, der var den mindste bakke, sad man og spejdede efter dannebrogstrøjen for at få en lille bekræftelse af, at diamanterne stadig sidder i Amager-stængerne.

Vi blev ikke forfærdeligt meget klogere. Men nøj, hvor vi glæder os til weekendens store bjergslag, hvor Lidl-danskeren forhåbentligt igen skal stikke til det lille belgiske fænomen.

Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

1. Olav Kooij - Visma-Lease a Bike

2. Mads Pedersen - Lidl-Trek ‘’

3. Pascal Ackermann - Israel-Premier Tech ‘’

4. Sam Bennett - Decathlon AG2R La Mondiale Team ‘’

5. Danny Van Poppel - Bora-hansgrohe ‘’

6. Tobias Lund Andresen - Team dsm-firmenich ‘’

7. Matteo Trentin - Tudor Pro Cycling Team ‘’

8. Laurence Pithie - Groupama-FDJ ‘’

9. Madis Mihkels - Intermarché-Wanty ‘’

10. Dusan Rajovic - Bahrain-Victorious ‘’