Historien om den danske Tour de France-start har udviklet sig til en farce. Men det hele kan nå at ende godt – hvis altså kronprins Frederik trækker i cykeltøjet og gør sin indflydelse gældende.

En fransk lokalavis detonerede torsdag morgen bomben. De kunne fortælle, at Tour-arrangøren ASO har kontaktet den franske region Bretagne for at undersøge muligheden for, at området kan afholde det såkaldte Grand Départ i 2021.

Altså ‘vores' Grand Départ – som i begyndelsen af 2019 på et storslået pressemøde blev præsenteret som »mødet mellem verdens største cykelløb og verdens største cykelby« af løbsdirektør Christian Prudhomme.

Henvendelsen kommer efter et mildt sagt uskønt forløb, hvor det udefra har set ud til, at den historiske Tour de France-start i Danmark ville glide verdens mest cykelglade nation af hænde.

Kronprinsen blev første gang valgt som medlem af IOC tilbage i 2009 Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Det store problem var først sammenfaldet mellem det rykkede EM i fodbold og Tour-starten i København.

Tunge juridiske og kommercielle forhandlinger stod på. Balladen blomstrede på Københavns Rådhus, hvor markante politikere var klar til at rive aftalen med Tour de France i stykker, hvis den skulle true Danmarks lige så historiske afholdelse af fire EM-kampe.

7. maj kunne de danske Tour de France-fans tørre sveden af panden. Puslespillet var løst, problemerne var fejet af banen, og en endelig aftale var landet, så en lettet Frank Jensen kunne præsentere en plan, der både banede vej for EM og Touren i København på én og samme sommer.

Men så skete der noget. I slutningen af juni ringede mægtige ASO til Frank Jensen med et højst overraskende spørgsmål til den danske Tour-enhed: Kan vi fremrykke Tour de France i Danmark med en uge?

Tour de France-direktør Christian Prudhomme, Københavns overborgmester Frank Jensen (S), daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og daværende erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) holder pressemøde om Tour de France på Københavns Rådhus, torsdag den 21. februar 2019. Den franske region Bretagne bringes i spil som startby for Tour de France i 2021 i stedet for København. Foto: Mads Claus Rasmussen

Efter endelig at have løst måneders juridisk tovtrækkeri ville ASO pludselig genåbne aftalen om den danske Tour de France-start. 'Nej!', lød svaret fra danskerne - da Tour de France og EM så ville kollidere.

ASO’s pludselige henvendelse sker for at sikre, at rytterne i Tour de France også kan deltage i det prestigefyldte linjeløb ved De Olympiske Lege, som efter planen køres 24. juli 2021 – dagen før Tour-feltet triller ind på Champs-Élysées i Paris.

ASO er en af verdens mest magtfulde sportsorganisationer, men i direkte armlægning med Den Internationale Olympiske Komité vinder sidstnævnte suverænt.

Der er langt over et år til OL, men alligevel har Den Internationale Olympiske Komité nægtet at bøje sig. Planlægningen af OL er så kompliceret, at man ikke bare kan flytte en konkurrence, fordi det tilfældigvis skaber planlægningsproblemer i Nordeuropa, lyder svaret.

Danske Jakob Fuglsang er blandt de store stjerner, der efter planen gæster Danmark ved næste års Tour de France – den nordligste Grand Départ i historien. Foto: MARCO BERTORELLO

ASO’s kontakt til Bretagne skal derfor ikke ses som fransk arrogance. Nærmere rettidig omhu - hvis det ikke lykkes at fremrykke den danske Tour de France-start med en uge.

For selvfølgelig skal verdens bedste cykelryttere, der kæmper om den gule trøje i Tour de France, også deltage i det storslåede bjergdrama på Mount Fuji ved OL i Tokyo.

En løsning bør dog være ligetil. Der sidder 104 medlemmer i Den Internationale Olympiske Komité. To af dem er danske - Kronprins Frederik og den tidligere OL-guldvinder i badminton Poul Erik Høyer.

OL i Tokyo varer 17 dage - og der er langt over et år til, at legene går i gang. Det må nu være Kronprins Frederik og Poul Erik Høyers opgave at trække i arbejdstøjet og slå i bordet, så man får rykket herrernes linjeløb.

Undskyldninger om logistiske udfordringer med alt fra tv-produktionshold til planlagte medaljeceremonier virker tåbelige, når det i forvejen er lykkedes at flytte hele begivenheden et helt år.

Kronprinsen har stået model til masser af kritik for sit medlemskab af IOC. Nu er det på tide, at han træder i karakter og får sat skub i sagerne - så vi alle kan få den historiske danske sportssommer, vi så længe har set frem til.