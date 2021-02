Karrierens allermørkeste øjeblikke og største nedtur.

Lørdag 19. september vil for altid stå mejslet helt ind i knogler og marven på den slovenske cykelstjerne Primoz Roglic, som på helt surrealistisk vis smed en sikker Tour de France-sejr over styr.

Men nu sætter den 31-årige slovener ord på den dag, hvor hans yngre landsmand Tadej Pogacar stjal sejren fra ham. Det gør han i et interview med franske L'Équipe.

»Det var brutalt, frygteligt,« indrømmer Primoz Roglic.

Primoz Roglic var utrøstelig, efter han på sensationel vis blev slået ved den afsluttende enkeltstart ved Tour de France. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON Vis mere Primoz Roglic var utrøstelig, efter han på sensationel vis blev slået ved den afsluttende enkeltstart ved Tour de France. Foto: CHRISTOPHE PETIT TESSON

På løbets sidste afgørende etape – en bjerg-enkeltstart på 36,2 kilometer – hentede Tadej Pogacar ikke bare Roglic. Han åd forspringet op og slog Roglic med ét minut og 56 sekunder, så han samlet vandt Tour de France med 59 sekunder.

Og sidenhen fortalte en af Roglic' sportsdirektører på Jumbo-Visma, at stjernen følte skam dagen efter nedturen.

»Ja, jeg brugte det ord. For mig var det smertefuldt at se alle de mennesker, nedslåede. Så meget, at jeg tænkte: 'Lort, jeg har virkelig ikke været god', selv om ingen af de andre i virkeligheden havde den tanke. Det var, da jeg så dem, at jeg følte skam. For dybt inde i mig selv skammer jeg mig faktisk ikke,« fortæller Primoz Roglic.

Stjernen viste dog imponerende gåpåmod og rejste sig ved at vinde Liège-Bastogne-Liège og Vuelta a España efter Tour de France.

Men den dystre dag kostede en del tårer, erkender han.