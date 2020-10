Mandag morgen stod Geraint Thomas op som storfavorit til at vinde Giro d'Italia.

Få timer senere var den sympatiske walisers drøm smadret. Slået itu af noget så simpelt som en løs dunk, der sejlede gennem feltet.

En privat video viser det dramatiske øjeblik, hvor Ineos Grenadiers-rytteren rammer asfalten med et brag efter at have kørt over drikkedunken.

Se den øverst i artiklen.

Geraint Thomas fortsatte etapen - med store smerter og tydelige sår på kroppen. Foto: LUCA BETTINI Vis mere Geraint Thomas fortsatte etapen - med store smerter og tydelige sår på kroppen. Foto: LUCA BETTINI

Geraint Thomas gennemførte - trods store smerter i sit venstre ben - etapen, men kom ind 11 minutter efter blandt andre Jakob Fuglsang.

Danskeren oplevede situationen - hvor et brostensstykke inden løbet officielt var sat i gang, fik flaskerne til at hoppe af rytternes cykler - sådan her:

»At ramme en fuld dunk er som at ramme en sten, og jeg så godt nogle stykker flyve gennem feltet på det tidspunkt.«

I sin klumme for B.T. fortæller Fuglsang, at han også nåede at tale med Geraint Thomas, inden waliseren blev sat af de andre favoritter på vej op ad vulkanen Etna.

En løs flaske var skyld i Geraint Thomas' dramatiske styrt Vis mere En løs flaske var skyld i Geraint Thomas' dramatiske styrt

»Under etapen var jeg faktisk ovre ved ham for at høre, om han var okay efter sit styrt. Han svarede, at han havde det okay, men at det ikke var den bedste start. Formentlig har han underspillet det lidt. Både over for mig for ikke at virke sårbar, men også over for sig selv for at fortsætte med at tro på det.«

Jakob Fuglsang (Astana) blev nummer fem på mandagens etape, og er efter en skrækstart på lørdagens enkeltstart kravlet helt frem som nummer 9 i klassementet.