Adam Yates var hurtigst, da rytterne for første gang i årets udgave af Catalonien Rundt sluttede opad.

Den britiske klatrer Adam Yates (Mitchelton-Scott) var hurtigst, da de bedste bjergryttere i årets udgave af Catalonien Rundt onsdag dystede på cykelløbets første store bjergetape.

Briten vandt foran Egan Bernal (Sky). Belgiske Thomas De Gendt (Lotto Soudal) holdt med nød og næppe fast i løbets førertrøje.

Tidligt på etapen kom et udbrud på 11 mand afsted. Da afstanden var størst, havde de et forspring på små seks minutter til feltet, men ligesom antallet af ryttere begyndte forspringet langsomt at blive mindre, i takt med at det afsluttende bjerg nærmede sig.

Ved foden af Vallter 2000-bjerget, hvor tingene skulle afgøres, var udbruddet så småt blevet indhentet, og Sky-holdet lagde sig i front i feltet i håb om at køre klassementhåbet Egan Bernal i stilling.

Efter at favoritterne havde set hinanden an i et stykke tid, angreb netop Bernal med lidt over fem kilometer tilbage. Med sig på slæb fik han sin colombianske landsmand Nairo Quintana (Movistar).

Lidt efter fik de selskab af Adam Yates, Dan Martin (UAE) og Miguel Ángel López (Astana).

Så begyndte de fem klatrere at teste hinanden på de sidste kilometer. Det hele endte med en regulær bjergspurt, og her var Yates bedst.

Den danske Cofidis-rytter Jesper Hansen stillede på grund af sygdom ikke til start onsdag og er derfor udgået af det spanske løb.

Torsdag skal rytterne igen slutte på toppen af et bjerg, når de skal ud på en 150,3 kilometer lang rute fra Llanars til La Molina.

/ritzau/