»Når belgierne ringer og siger, at de er bange for danskerne, så ved man, det er vildt.«

Ordene kommer fra den danske cykellegende Brian Holm, som det seneste par uger er blevet ringet op af adskillige journalister fra Belgien forud for VM i cykling.

Her kigger man nemlig lige nu nervøst på den danske VM-trup, hvor Danmarks hold nok aldrig har været stærkere, end det er lige nu.

»Jeg har aldrig før oplevet, at belgierne har ringet til mig inden løbet. De kan godt begynde at svede, for vores muligheder er større end nogensinde før, og danskerne kommer til at køre med,« forklarer den 58-årige Deceuninck - Quick-Step-sportsdirektør.

58-årige Brian Holm

Han er ligesom så mange andre cykelfans blæst bagover af det danske landshold:

»Bredden i den danske trup er jo utrolig. Jeg har aldrig set noget lignende styrkemæssigt hos os – det må jeg sige. Sammensætningen af truppen kan ikke være mere perfekt. Vi har tre ryttere, der kan vinde VM, som jeg ser det.«

I den forbindelse har B.T. derfor bedt cykelbossen om at vurdere danskernes chancer forud for VM, der køres i Belgien, hvor den helt store favorit, Wout van Aert, er på hjemmebane.

Herunder kan du læse Brian Holms chancevurdering af Danmarks trup med stjerner fra nul til seks:

»Vores største favorit. Han har slået Wout van Aert før i Flandern Rundt, og han er bare lavet af noget specielt. Der er ikke så meget at sige, andet end at Kasper er en af de helt, helt store bejlere til VM-titlen.«

»Han har vundet det før, og hvis det bliver dårlig vejr igen, så kører han bare godt. Det er hans rette element, når der er VM på programmet.«

»Magnus har udrettet mirakler under Vueltaen og gjort ting, jeg ikke har set før. Ulempen kan være de små veje for ham, og hvis det går helt amok med albuekamp undervejs, så kan han risikere at tabe hovedet. Men kan han overleve det, så kan han sagtens blive verdensmester. På en god dag slår han Wout van Aert i en spurt.«

»Han har kørt i top-5 i så mange af de løb, han har været med i. Han sidder der bare konstant og hele tiden, og så er han både teknisk god, snedig og hurtig. Men han er ikke denne her rytter, der klikker ud efter 250 kilometer.«

»Havde han ikke vundet de to løb (Giro di Toscana og Coppa Sabatini, red.), så skulle han ikke have haft særlig mange stjerner. Men han er udtaget, fordi han altid kører godt til VM. Og nu ser det ud til, at han har timet sin form rigtigt. Han kan køre som en pose nødder hele sæsonen, men til VM er han der bare. 'Det var satans,' tænker man.«

»Andreas er ny og skal stå distancen. Han er en rytter, der skal være på holdet, men det er så langt et VM-løb, og derfor ryger han ned på to. Det kan ikke blive til mere.«

»Han mangler et resultat i en stor klassiker. Han vinder godt nok en etape i Tirreno-Adriatico efter udbrud, men et langt cykelløb i eksempelvis Belgien mangler han. Det må blive én stjerne til ham. Man skal dog aldrig sige aldrig, hvis der kører et udbrud afsted.«

»En god mand, men han gør sig ikke nødvendigvis i klassikerne. Han er vel med som holdets arbejdsmand. Jeg vil tro, han skal arbejde hårdt og hjælpe de andre på stigningerne.«

VM i linjeløb for herrer begynder søndag klokken 10, og du kan følge hele løbet i livebloggen på bt.dk.