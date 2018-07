B.T. Sport har allieret sig med Quick-Step Floors danske sportsdirektør, Brian Holm, i forbindelse med Tour de France 2018. Og hver dag kommer han så med anekdoter og fortællinger fra sin lange karriere i professionel cykling.

Dagens Tour-anekdote handler om en episode i 2007, hvor dopingballaden hærgede Tour de France. De franske myndigheder slog hårdt ned på enhver forseelse, og det betød, at Brian Holm var sikker på, at han - sammen med resten af T-Mobile, som han var sportsdirektør for på daværende tidspunkt - ville blive smidt i fængsel efter en stor bjergetape.

»Lige ved starten hører vi, at der er en rytter, der er testet positiv. Vi får så at vide, at det er en af vores ryttere. Kim Kirchen. Altså, hold nu kæft, det var meget voldsomt på det tidspunkt. Vi nærmer os til at køre igennem bjergene. Politiet, salatfade, gendarmeriet, jeg var lige ved at sige fremmedlegionen, står så oppe på toppen Col d'Aubisque, når vi kommer i mål. Vi kommer simpelthen i håndjern og i kachotten, når vi kommer i mål, hvis den fucking idiot er testet positiv,« siger Brian Holm.

