»Det er uden sammenligning det værste, jeg har været ude for i cykelsporten. Nogensinde.«

Brian Holm bliver en smule fjern i blikket, da han husker tilbage på hændelsen. Han tygger på ordene. Og fortsætter.

»En dreng, der kører cykelløb. Et talent. Hvad fanden er det, der lige er sket for folk? De er jo fuldstændig sindssyge. Det var voldsomt.«

I fjor mistede Andreas Byskov Sarbo livet 31. maj under Tour de Himmelfart, da han blev påkørt under et cykelløb af en bilist, der havde taget fejl af ruten. Han blev 18 år gammel, og episoden har sat sine tydelige spor hos Brian Holm, der har haft cykelsport tæt på livet i knap 50 år.

Jeg har været ude for, at flere er døde, men det her ramte mig hårdt. Måske fordi min egen søn kørte løbet, og fordi jeg først troede, at det var ham. Brian Holm

Hans søn, Albert, kørte selvsamme cykelløb i U17-kategorien, mens Andreas Byskov Sarbo var juniorrytter. Ulykken skete under en enkeltstart, hvor Andreas Byskov Sarbo blev sendt afsted på ruten relativt kort inden, at det blev Albert Holms tur.

Far Brian fulgte med hjemme fra sofaen, indtil hjemmesiden, hvorfra han fulgte med, stoppede med at opdatere.

Efter den umiddelbare frustration satte det tanker i gang hos Holm, der kunne regne sig frem til, at sønnike burde være i mål.

»Mens jeg prøver at opdatere siden, tjekker jeg nyhederne. Da ser jeg, at der er sket en alvorlig ulykke under et cykelløb, rejser nakkehårene sig. Jeg bliver bange. Albert skulle have været ude på ruten, tiderne er stoppet, og jeg fryser til is,« husker Brian Holm.

Brian Holm har været en del af cykelsporten siden 1971. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Brian Holm har været en del af cykelsporten siden 1971. Foto: Søren Bidstrup

»Jeg prøver at ringe til Albert, selvom han aldrig tager den. Jeg tænker på, om løbsarrangørerne ville ringe til mig, hvis der var sket ham noget. Men det ender med, at han tager telefonen, og da jeg hører hans stemme sige 'hej far', falder en sten fra mit hjerte.«

De første tanker er dog alligevel ikke lyse. De stryger i retning af den smerte, den ramte rytters forældre må føle. Til sidst får Brian Holm meldingen fra en anden forælder, der havde et barn til løbet. Den kun 18-årige cykelrytter er død.

»Det var simpelthen det frygteligste, jeg nogensinde har prøvet. Jeg har været ude for, at flere er døde, men det her ramte mig hårdt. Måske fordi min egen søn kørte løbet, og fordi jeg først troede, at det var ham. Så fandt jeg ud af, at det var en anden, men det ramte vores familie hårdt. Jeg har aldrig set min kone være så påvirket af sådan noget.«

Følelsen af uretfærdighed hærgede løs i kroppen på Brian Holm, og det krævede en bearbejdende snak med Albert, tænkte han. Men den snak ønskede Albert ikke.

Mandag blev der placeret en særlig sten på Andreas Byskov Sarbos gravsted. På stenen er cykelrytterens to mottos 'Smerte er en svaghed, der forlader kroppen' og 'Loosers never finish, winners never quit' indgraveret. Vis mere Mandag blev der placeret en særlig sten på Andreas Byskov Sarbos gravsted. På stenen er cykelrytterens to mottos 'Smerte er en svaghed, der forlader kroppen' og 'Loosers never finish, winners never quit' indgraveret.

Efter at have hørt om det til selve løbet og hele vejen på vej hjem derfra i bilen af en kammerats forældre havde Albert brug for at lægge hændelsen bag sig.

Men episoden har ikke gjort Brian Holm mere tryg omkring sønnens cykelrytterkarriere. Tværtimod.

»Jeg tænker meget over det, når min søn skal at træne. Jeg lægger ruter, hvor jeg ved, at der er færrest biler, men det er jo ingen garanti. Det skal man lade være med at tænke på,« forklarer Holm, der helst ser sønnen træne mellem 9 og 15, inden folk er stressede og har travlt med at komme hjem fra arbejde.

»Efter da kommer djævlen op i folk, når de skal hente børn i vuggestuen efter en dårlig dag på kontoret. Men man siger jo, at man skal have skiftet hud én gang, inden man bliver professionel. Have fået skrabet alt skindet af og brække nogle knogler. Det er ikke sjovt, men sådan er det.«