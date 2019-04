Ved årets Tour de France kommer danske tv-seere ikke til at høre Jørgen Leths velkendte stemme på TV2, idet han forfører seerne med sine passionerede fortællinger om fransk kultur, landskab og historie.

Og det ærgrer Brian Holm, den tidligere cykelrytter, nuværende ekspert og gode ven af Jørgen Leth.

»Ingen tvivl om, at han vil blive savnet under Tour de France.«

»Jørgen er et ikon. Alle kender ham og har set 'En forårsdag i Helvede' (dokumentarfilm af Jørgen Leth, red.). Cykelryttere, sportsdirektørerne, journalisterne ved, hvem han er. Jørgen er meget populær dernede og går nærmest rundt som en konge dernede, og det er noget, han nyder,« fortæller Brian Holm.

Brian Holm cyklede selv professionelt tilbage i 80'erne, hvor venskabet med Jørgen Leth tog sin begyndelse. Foto: Nils Meilvang Vis mere Brian Holm cyklede selv professionelt tilbage i 80'erne, hvor venskabet med Jørgen Leth tog sin begyndelse. Foto: Nils Meilvang

56-årig Brian Holm er da også overbevist om, at Jørgen Leths TV2-exit medfører et tomrum.

»Touren kører selvfølgelig videre, men helt det samme bliver det aldrig. Der er ingen, der kan erstatte Jørgen Leth. Det eksisterer simpelthen ikke. Det tror jeg heller ikke, man skal forsøge på, for der er kun én Jørgen Leth,« mener Brian Holm og tilføjer:

»Han gør nogle ting, som ingen andre kan slippe af sted med. Engang i et tv-program sagde han blandt andet, at folk med cykelhjelme ser dumme ud. Det var kontant, og man kan selvfølgelig diskutere det. Men det er også den dér kontanthed, folk kan lide ved ham.«

»Og så fornemmer jeg, at han har været med til at gøre cykelsporten stor. Han har givet det et ekstra nøk. Jeg tror, han har gjort folk interesserede i cykelløb, som måske ikke kunne lide cykelløb før, med sine poesifortællinger under Touren. Dén stemme kan sgu noget,« griner Brian Holm.

Jørgen Leth bliver ikke en del TV 2's Tour de France-dækning i år. Foto: Nils Meilvang Vis mere Jørgen Leth bliver ikke en del TV 2's Tour de France-dækning i år. Foto: Nils Meilvang

Det er uenigheder mellem Jørgen Leth og TV2, der gør, at Jørgen Leth ikke skal kommentere verdens hårdeste cykelløb i år.

Om TV2 har foretaget et rigtigt eller forkert valg, ønsker Brian Holm dog ikke at diskutere.

»De har nok deres grunde. Jeg kan da godt forstå, at Jørgen hellere vil være i Frankrig, når han passer så godt ind dér og samtidig er værdsat. Men alting der starter, slutter på et tidspunkt, og sådan er det.«

Brian Holm skal selv med til Tour de France for Eurosport, som sammen med TV2 er dem, der dækker Tour de France for danskerne.