B.T. Sport har allieret sig med Quick-Step Floors danske sportsdirektør, Brian Holm, i forbindelse med Tour de France 2018.

Og selv om der mandag var hviledag, skulle I ikke snydes for den daglige dosis af den tidligere cykelrytter.

B.T. Sports udsendte reportere satte sig ned med Brian Holm til en LIVE-video på Facebook, hvor Brian Holm kunne svare på alle jeres spørgsmål undervejs. En video, I kan se i toppen af denne artikel.

Blandt andet blev han spurgt om, hvilken dansk rytter han helst ville have på sit hold. Her faldt svaret prompte:

»Lars Bak. Han er en cykelrytter, der også kan vinde cykelløb. Han laver altid god stemning på holdet, og der er godt humør. Skal man køre 9.30, står han der 9.25. Dem, der kommer et minut for sent, får en skideballe. Han kan tage ansvar under cykelløbet,« lød en del af begrundelsen.

Derudover fortæller Brian Holm også om de bedste ryttere, han har arbejdet med, og om hvem der minder om en Kay Bojesen-abe, og hvad han siger til Riis-projektet.

Og så kommer han selvfølgelig med flere kække bemærkninger, der gør, at vores reporter havde en smule svært ved at holde masken.

Hvis du ikke kan få nok Brian Holm, kan du også høre hans daglige Tour de France-anekdote herunder, hvor han fortæller om den danske kaffeklub, og om hvor irriterende det var, hvis en anden dansker end ham vandt en etape.