Efter mere end 20 år som sportsdirektør er det tid til et nyt kapitel for den danske cykellegende Brian Holm.

Ved årets udgang kører han således Quick-Step-bilen i garagen for sidste gang – men han forlader ikke cykelfeltet.

Der er intet dramatisk over stoppet, forklarer Frederiksberg-politikeren til B.T. Men selvom det sker efter planen, erkender han, at der er en vemodig følelse i kroppen over at skulle forlade det erhverv, han har elsket igennem alle 20 år.

»Det bliver både skræmmende og rart på samme tid. Jeg elsker stadigvæk jobbet, men jeg har altid sagt til mig selv, at jeg skal stoppe på toppen. Under corona, hvor det hele var lukket ned, fandt jeg ud af, hvor meget tid jeg bruger i dagligdagen på jobbet,« siger han og fortsætter:

»Det gav mig en øjenåbner for, at det var på tide til at sadle ned, hvis jeg stadig vil nå nogle af de andre drømme, jeg har i livet,« fortæller Holm, der efter planen skal køre tværs over USA, når han bliver 60 år. Det gør han i oktober i år.

Men selvom det er slut med de karakteristiske udbrud fra sportsdirektør-bilen, er det altså langtfra et farvel til cykelsporten. Lige nu grubler Holm over et jobtilbud som agent i cykelbranchen.

»Det er korrekt, at jeg har et tilbud som rytteragent liggende. Og jeg ville undre mig, hvis det ikke blev sådan. I sådan et job kan jeg også bedre disponere over min tid,« lyder det fra Brian Holm.

Den tidligere Telekom-rytter fortsætter også som ekspert for Eurosport. Samtidig bruger han også en del af sine vågne timer på kommunalpolitik, hvor han i november blev genvalgt for Konservative.

Brian Holm har sin sidst sæson som sportsdirektør i 2022. Han bliver dog i sporten fortsat. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Brian Holm har sin sidst sæson som sportsdirektør i 2022. Han bliver dog i sporten fortsat. Foto: Thomas Lekfeldt

»Der er stadig en del ting at tage sig af, og der har jo i bund og grund også været for meget på programmet. Det kunne snildt blive til otte måneder uden en fridag,« siger Brian Holm.

Nu venter sidste tur med Quick-Step-kliken. En klike, der nærmest er blevet til en familie for Brian Holm.

»Jeg elsker jo de her gutter, og jeg elsker at bruge tid med dem. Lige nu er vi eksempelvis på træningslejr. Der sidder vi hver morgen med en fænomenal udsigt og drikker vores morgenkaffe, mens vi fortæller røverhistorier. Det bliver jeg altså betalt for. De stunder kommer jeg bestemt til at savne.«