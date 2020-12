Mens de fleste danskere godter sig over nyheden om, at de med to stik i armen snart kan slippe ud af corona-fængslet, er der anderledes triste tanker i cykelmiljøet.

Covid-19-vaccinerne kan nemlig indirekte stikke en kanyle i hjulet på danske OL-medaljer og tabe en hel generation af cykelryttere på gulvet.

Så klar er beskeden fra kommunalpolitiker og Deceuninck-Quick-Step-sportsdirektøren, Brian Holm, efter han har fået at vide, at Ballerup Super Arena er i spil til at blive et af Danmarks fire-fem store vaccinationscentre.

»Det er noget, der minder om en katastrofe. Den cykelbane er en gave for både ungdommen og OL-holdet. De har deres værksted og hovedkvarter der. Vi har verdens bedste firekilometer-hold, og det er på grund af den arena. Hvis vi kommer dertil, at de lukker arenaen ned, så er det potentielt en generation af cykelryttere, der går tabt.«

Region Hovedstaden har kontaktet Ballerup Kommune, fordi arenaen lever op til de krav om beliggenhed, plads og infrastruktur, der gør stedet oplagt til at massevaccinere i begyndelsen af 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Region Hovedstaden har kontaktet Ballerup Kommune, fordi arenaen lever op til de krav om beliggenhed, plads og infrastruktur, der gør stedet oplagt til at massevaccinere i begyndelsen af 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

Region Hovedstaden har kontaktet Ballerup Kommune, fordi arenaen lever op til de krav om beliggenhed, plads og infrastruktur, der gør stedet oplagt til at massevaccinere i begyndelsen af 2021. Det vil betyde en lukning af de sportslige aktiviteter i det meste af året. Brian Holm undrer sig.

»Er der virkelig ikke andre muligheder i stedet for at lægge banecyklingen død? Jeg kan ikke gennemskue argumentet for at vælge det sted. Der er masser af steder, der står tomme. Lokomotivværkstedet. Forum. Bella Center. Der kunne man få indtægter uden at genere nogen.«

Ballerup Super Arena er det altafgørende fikspunkt for de danske baneryttere, der til sommer skal kæmpe om OL-medaljer i Tokyo. Men også ungdommen og foreningslivet kommer til at lide under en potentiel lukning af arenaen, pointerer Brian Holm.

»Folkesundhed er jo også at dyrke idræt. Der foregår et kæmpe talentarbejde derude, og der er fyldt med børn og forældre. Der er et kæmpe leben i den hal med både cykling og gymnastik, og den er guld værd for foreningsarbejdet.«

Brian Holm frygter, at et nyt corona-vaccinationscenter skal placeres i Ballerup Super Arena. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Brian Holm frygter, at et nyt corona-vaccinationscenter skal placeres i Ballerup Super Arena. Foto: Thomas Lekfeldt

Region Hovedstaden har endnu ikke truffet en endelig beslutning om, hvor regionens store testcenter skal ligge. Nu håber Brian Holm, at han kan være med til at sikre, at det i hvert fald ikke bliver i cykelarenaen.

»Nu vil jeg ringe til Danmarks Cykle Union og til de politikere, jeg kender. Mon ikke lige man skal læne sig tilbage og tænke sig om et par gange på alternativer. Der må være andre steder med alt det, man har lukket ned. Andre muligheder end at være tæt på at ødelægge dansk banecykling.«