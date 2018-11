Brian Holm ved ikke rigtigt, hvad han skal sige til sønnens udmelding.

»Jeg griner med det ene øje og græder med det andet, når jeg hører det. For jeg har aldrig håbet, at han skulle blive cykelrytter,« siger cykelbossen.

For det er lige det, 15-årige Albert har proklameret: At det bedste, han ved, er at cykle.

Det fortæller Brian Holm i et interview i det nyeste nummer af Euroman - og tager man et kig på eksempelvis den tidligere professionelle cykelrytters Instagram-profil, kan man se, at der da en vis stolthed over sønnike. 15-årige Albert optræder i hvert fald på rigtigt mange billeder. Som her:

Thurstday night at Ballerup Arena with @albert220603

Og som Brian Holm konstaterer i interviewet, så er sønnens talent for det tohjulede muligvis genetisk, fordi han har lige så lidt boldøje som faren.

Der er flere grunde til, at den nuværende cykelboss hos Quick-Step Floors har haft forbehold over for, om Albert skulle have lyst til at blive cykelrytter.

»Det er et hårdt liv, så jeg håber, at min søn får en lidt mere normal tilværelse,« siger Brian Holm i interviewet. Øverst i artiklen kan du se Brian Holm fortælle om, hvordan han var rasende på Bjarne Riis under Tour de France

Her kan Brian Holm ses i rollen som massør for Albert:

Chif Soigneur Holmes,, Saturday morning in Hørsholm

Og så er der den doping, som har hærget cykelsporten i mange år.

Ikke mindst mens Brian Holm, selv var aktiv - han indrømmede da også efter karrierestoppet at have benyttet sig af forbudte stoffer.

I dag føler den 56-årige cykelboss, at sporten er anderledes. Og det gør også, at han er knap så afvisende over for at se Albert trille i sine cykelspor.

»I dag er sporten helt anderledes. Sporten er nok så ren, som den nogensinde har været. Jeg ville have ønsket, jeg kunne have kørt i dag,« siger Brian Holm i Euroman.