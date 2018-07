B.T. Sport har allieret sig med Quick-Step Floors danske sportsdirektør, Brian Holm i forbindelse med Tour de France 2018. Og hver dag kommer han så med anekdoter og fortællinger fra sin lange karriere som professionel cykelrytter.

I dag fortæller han om dét at være en meget sulten cykelrytter - for cykelryttere i form er altid sultne ifølge Brian Holm.

»Selv om man kører så meget, så er det jo én lang slankekur, og man lærer hurtigt, at man skal gå sulten i seng. Er man mæt, har man spist for meget,« fortæller Brian Holm.

LÆS OGSÅ: Brian Holm: 'Jeg gik selv fra en kæreste på grund af cykling'

Men må man så gerne rende rundt og smugspise lidt under Touren, eller er det hele bare streng diæt? Hør Brian Holm fortælle om det og meget mere i videoen øverst i denne artikel.

Dagens Tour de France-etape giver et tiltrængt 'hvil' til klassementsrytterne, da der ikke er de store stigninger på menuen. Derfor er der lagt op til en dag, hvor sprinterne eller et udbrud kommer til at række ud efter etapesejren.