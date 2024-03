Der er lagt op til 'clash of the titans', når cykelsportens største motorer skal slås om forårets fem monumenter.

Ligesom i 2023 er Mads Pedersen iblandt favoritterne til endelig at opfylde sin største drøm og vinde karrierens første monument, efter han i tre forsøg maksimalt ramte en tredjeplads sidste år.

Men Mads P. har vist knivskarpe tænder i sæsonopstarten, og ifølge cykelekspert på Discovery, Brian Holm, ser det også ud til, at han kan tage et par cykellængder på i hvert fald én af de allerstørste konkurrenter.

»Vi så til VM, at Van der Poel er i en anden liga, og det virker, som om han stadig er i den,« siger Holm og fortsætter:

»Men Wout van Aert har lignet en, der pludselig begynder at kunne mærke pedalerne igen, og har manglet det sidste klik i gearet.«

Mads Pedersens bedste placering ved en klassiker er en tredjeplads. Foto: Foto: Sylvain Thomas/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Mads Pedersens bedste placering ved en klassiker er en tredjeplads. Foto: Foto: Sylvain Thomas/AFP/Ritzau Scanpix

Med en stribe af etapesejre og den samlede sejr i både Etoile de Bessèges og Tour de la Provence virker det umiddelbart til, at Mads Pedersen er klar til at forbedre sin podieplads fra sidste år, når han skal køre Milano-Sanremo, Flandern Rundt og Paris Roubaix i foråret.

Spørgsmålet er så bare, om danskeren kan holde kadencen fra dominansen i årets to første løb, eller om formen rammer skævt, og gassen går af ballonen, inden de store løb begynder. Holm tror ikke på det sidstnævnte.

»Der er selvfølgelig en risiko for, at han topper for tidligt, men der er også en sandsynlighed for, at han ikke er toppet endnu og bare kører endnu stærkere til klassikerne - og jeg tror faktisk mest på det sidste,« siger han og trækker så en parallel til hans to storkonkurrenter:

»Spørgsmålet er, om Mads måske er ved at gå forbi Wout van Aert. Men jeg tror, Van der Poel er på et andet niveau igen i år, men vi er jo alle sammen klogere på det efter klassikerne.«

De tre supermotorer skal alle tre køre både Flandern Rundt og Paris Roubaix, mens Mads Pedersen også stiller til start i Milano-Sanremo, hvor han blandt andre skal op imod Tadej Pogacar.