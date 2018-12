»Der kom faktisk lidt dårlig stemning, da vi snakkede om det ved vores morgenbord hernede på træningslejren. Det er en nyhed, man er ked af.«

Cykelsportens superhold, Team Sky, annoncerede onsdag, at hovedsponsoren, Sky, trækker sig ved udgangen af 2019.

Og den nyhed er den danske Quick-Step-sportsdirektør, Brian Holm, decideret trist over.

»Jeg kan garantere dig for, at det ikke er nogen i hele feltet, der godter sig over det her. Det er konkurrenter - men det er også kolleger.«

»Der er aldrig nogensinde nogle, der har været glade for, at der er et hold, der lukker. Også selv om det er ens hårdeste konkurrent. Det er bare noget møg,« konstaterer Brian Holm.

Han har ellers ved flere lejligheder langet ud efter det britiske mandskab og dets kontroversielle team-boss Dave Brailsford. Men det ændrer ikke på, at Brian Holm helst havde beholdt det succesrige hold i cykelfeltet.

»Jo, selvfølgelig har jeg været efter dem. Men jeg synes godt, at man kan være efter nogen og så stadig holde af dem.«

»Det er rigtigt, at jeg har været den første til at lange ud efter dem, men cykelsporten har stadig brug for et hold som Sky. Vi skal have lov at være uvenner, mens vi stadig godt kan lide hinanden. Altså - hvis man skal gå og være så søde ved hinanden, at man får huller i tænderne, er der ikke nogle, der kan holde det ud til sidst,« lyder det fra Brian Holm.

Foto: Søren Bidstrup Vis mere Foto: Søren Bidstrup

»Jeg har jo også altid været lidt jaloux på dem, for de har ikke kørt med et budget, som alle vi andre har gjort. Skulle de bruge fire nye busser, så købte de dem jo bare. Og skulle hver rytter have en camper under Tour de France, så købte de dem bare. De er bare det største hold i verden, og det er dem, der ligesom sætter barren for alle andre.«

Den populære danske sportsdirektør er ærgerlig på vegne af de ryttere, der nu skal ud og finde et nyt hold. Men hans tanker går først og fremmest til de Sky-ansatte, der ikke kører på cykel.

»Mon ikke Geraint Thomas, Moscon og Bernal nok skal finde et nyt hold. Men tænk på de buschauffører, soigneurs og mekanikere, der nu skal ud og finde jobs. Altså, der er 45 mennesker, der kommer til at stå arbejdsløse.«

Der er dog én lille positiv vinkel på Skys exit fra cykelsporten, påpeger Brian Holm.

»Vender man den om, så bliver Tour de France ikke nødvendigvis kedeligere af det her. Forestil dig, at Geraint Thomas, Bernal og Froome kører for hver sit hold. Det kunne være interessant.«