Der er altid værre for de andre.

Det er det en Tour de France-rytter må sige til sig selv for at komme igennem de tre ugers strabadser på de franske landeveje. Sådan fortæller Quick-Step-sportsdirektøren Brian Holm i B.T.s daglige etapeoptakt - du kan se hele interviewet med Brian Holm øverst i artiklen

»Man har ondt, man har ondt, man har ondt. Hele kunsten består jo i at bilde sig ind, at det gør mere ondt for de andre,« siger Brian Holm.

Onsdag triller rytterne videre og videre og videre. Her gælder det 5. etape fra Lorient til Quimper, i alt 204,5 kilometer.

Beskrivelse:

En kuperet etape, som særligt på de sidste 100 kilometer er præget af små, skarpe stigninger, som man kender dem fra Ardenner-klassikerne. Fem af dem er kategoriserede, men det går op og ned hele vejen til mål. Klassementryttere vil måske have øje for bonussekunderne tæt på mål, og både klassikerryttere og bakkeduelige sprintere vil sætte næsen op efter etapesejr i en forventeligt hektisk finale, hvor den sidste kilometer stiger gennemsnitligt 4,8 procent på vejen til målstregen.

Vidste du at ...

... Fire ryttere fra Bretagne-området, hvor etapen køres, har vundet Tour de France: Lucien Petit-Breton, Jean Robic, Louison Bobet og Bernard Hinault.

Hold øje med:

Peter Sagan (Bora).

Michael Matthews (Sunweb).

Greg Van Avermaet (BMC).

