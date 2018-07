Brian Holm har i sin cykelkarriere boet på værelse med både Jesper Skibby og Bjarne Riis.

Og det der med værelseskammerater, kan ofte gå hen at blive rigtig hyggeligt, fortæller sportsdirektøren. Man lærer i hvert fald hinanden at kende - og nogle gang lidt for godt.

»Man kender deres venner. Jeg var ved at sige tolietvaner, men man ved, hvornår de barberer sig. Hvornår de barberer ben. Hvornår de stresser.«

Hør Brian Holm fortælle mere om det gode og det knap så gode ved at bo på værelse med sine holdkammerater i videoen ovenover.

Efter løbets første hviledag falder hammeren igen. Denne gang i form af den første bjergetape (af tre på stribe) i Alperne - 158,5 kilometer fra Annecy til Le Grand-Bornand. Den første bjergetape er altid tricky på grund af omstillingen fra flad vej, og særligt efter en hviledag kan det give problemer med benene.

Oveni var det en hviledag efter en tur i "rystepudseren" på brostenene til Roubaix. For mange er det en ringe trøst, at etapen slutter nedad, for andre åbner det muligheder for etapesejr. På vejen op ad den anden af dagens store stigninger, til Plateau des Glières, skal rytterne benytte en to kilometer lang vej uden asfalt.

/ritzau/