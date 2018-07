Så er det nu!

Tour de France er her igen. Et løb, der har det hele. Også for mine ryttere på Quick-Step Floors, der her i dagene op til har været præget af spænding, nervøsitet og stress. Der er så småt længere mellem vittighederne, og brokkerierne tager til.

Så alt er, som det skal være. Efter at have været en del af det her i cirkus i godt 20 år, så ved jeg nemlig, hvad jeg går ind til. Og som altid bliver det rasende fedt, fordi vi som et af favoritholdene har pistolen for panden. Det er det, man kan lide som cykelrytter.

Hjemme i Danmark er starten på Tour de France dog blevet overhalet af nyheden om, at Bjarne Riis har planer om et nyt hold. Et hold, der på sigt skal gøre sig gældende i dette franske cirkus. Og lad mig slå det fast med det samme: Jeg har taget fejl af dig, Bjarne.

For da Riis for tre år siden stoppede og trak sig tilbage efter bruddet med Oleg Tinkoff, var jeg overbevist om, at det var det. Så gad han ikke mere. Han havde udtjent sin værnepligt. Vi så ham ikke mere!

Og at se ham nu. At se, at han stadig har ambitionen? Det kommer bag på mig. Når man først er stoppet, så begynder man normalt at se det lidt oppe i helikopterperspektiv, og så tænker man: ‘Det der, det kan jeg ikke mere. Det tager for meget energi. Det er for hårdt. For tidskrævende. For mange problemer. Fra morgen til aften.’

Der troede jeg altså, at han var endt som alle andre celebrities. At han ville gå rundt i et pænt jakkesæt i dueblåt og få sig et lille glas Pastis i villagen i startbyen. Men at han har den ambition endnu, det havde jeg ikke regnet med!

Bjarne er gået lidt igennem. Det har ikke været nogen dans på roser, og det har givet et par knubs på vejen. Her vil de fleste så nok trække stikket. Han har penge nok, han bor i Schweiz, og han kan gøre, hvad han har lyst til. Hvem gider stille op til øretæver én gang til?

Der må jeg altså lette på hatten. For hvis det her projekt lykkes, så vil der også være ballade. Der vil ikke kun være ros for at starte et hold. Der vil også være kritikere. Det er øretævernes holdeplads - lidt ligesom at være politiker i Folketinget - men det stopper åbenbart ikke ham.

Man kan sige meget om Bjarne Riis, men det er ikke, fordi han ‘digger’ efter at være interessant eller komme i medierne. Jeg kender Bjarne, og det kan jeg garantere. Han gør det, fordi han kan lide det. Han gør det, fordi han tror på sig selv.

Jeg kan huske Touren i 1996. Jeg sidder ved siden af Bjarne, og han siger til mig: ‘Brian, jeg vinder Tour de France.’ På det tidspunkt tænker jeg: ‘Manden er idiot. Du kan ikke engang lave en top-10!’ Det endte som bekendt med, at Bjarne vandt Tour de France, og jeg måtte dengang også sige: ‘Bjarne, jeg tog fejl.’

Og ligesom Bjarne, så tror jeg også på, at det lykkes. Det gør jeg, fordi han har prøvet det før, og han ved, hvad det kræver. Og så tror jeg på det, fordi det ligner, at Tour de France kommer til Danmark i 2021. Det vil klæde et dansk arrangement med et dansk hold, og det er der folk, der godt kan se.

Jeg spiller ikke. Men skulle jeg spille på det, så tror jeg på, at det sker. Et dansk hold på dansk grund til Tour de France i 2021.

Ja, det sker! Jeg tror i hvert fald ikke, at jeg tager fejl igen.

Brian Holm er sportsdirektør for Quick-Step Floors og er B.T.s klummeskribent under dette års Tour de France.