B.T. Sport har allieret sig med Quick-Step Floors danske sportsdirektør, Brian Holm i forbindelse med Tour de France 2018. Og i dag kommer han så med den sidste anekdote om de mange gode stunder i Touren.

Og det handler naturligvis om at komme til Paris på løbets sidste etape. Tre ekstreme uger er slut, og det skal fejres, når målstregen er krydset.

»Så går rytterne ud og får et lille glas champagne, for jeg kan garantere Jer for - de har noget at fejre!« lyder det fra den danske sportsdirektør.

