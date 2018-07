De var bedste venner - og også lidt fjender.

Når et cykelfelt består af en række danskere, opstår der alliancer, selvom man kører for forskellige hold. Det kan ikke undgås. Og danskerne var gode til at hænge sammen. 'Den danske kaffeklub' blev de kaldt.

»Der var jo Riis, der var Rolf, der var Skibby, der var Per P., Lilholt, Kim Andersen. Det var the Danish Coffee Club, og den var frygtet og berygtet i hele feltet.

»Vi kørte meget langsommere, end de gør i dag, men med 50 kilometer til mål kom helikopteren, og så startede cykelløbet. Så kom kaffeklubben, den danske kaffeklub, uden om feltet, og så var det frem og køre cykelløb.«

Præcis som efter den første hviledag bliver rytterne også efter løbets anden hviledag sendt direkte i bjergene. Denne gang på en rejse over 218 kilometer og med fem stigninger undervejs. De skrappeste af dem er dog kategoriseret med næsthøjeste sværhedsgrad, og efter to stigninger i kategori 4 først på dagen, rammer rytterne først en i kategori 2 efter cirka 150 kilometers kørsel. Det indbyder til angreb langt udefra for de bjergryttere, der ikke længere udgør nogen fare i klassementet, så mon ikke, vi får 'to løb i løbet' igen.

