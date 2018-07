Det er hviledag i Tour de France, men det betyder ikke, at du skal snydes for din daglige dosis Brian Holm.

I dag taler vi om at skulle lave, mens man cykler. Det kan ske for selv den bedste, at det lige pludseligt presser på. I Giro d'Italia 2017 så vi løbets førende rytter og senere vinder, Tom Dumoulin, pludseligt stå af cyklen og sætte sig i grøften.

Ifølge Brian Holm er der dog en anden 'mere klassisk måde' at gøre det på.

»Klassikeren er jo, at man få en cykelkasket nede ved bilen. Kasketten ned i bukserne. Og så ordner man det, man nu skal ordne i kasketten, og så smider man den selvfølgelig,« fortæller Brian Holm blandt andet i videoen, som du kan se i toppen af artiklen.

Mandag er der hviledag i Tour de France, men tirsdag er Tour de France-feltet tilbage - og der er flere bjerge på spil. Du kan følge etapen LIVE her på B.T. Sport.