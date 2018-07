Findes der overtro i cykelsport?

Svaret er et højt og rungende 'ja', hvis man spørger Brian Holm.

»Når det gør ondt nok, så skal man have et eller andet at tro på,« siger Brian Holm i videoen øverst i denne artikel.

Brian Holm fortæller blandt andet om en situation, han selv oplevede som rytter i Tour de France, da hans holdkammerat Sean Yates gik i panik ved synet af nogle mekanikere, som brugte hans svedundertrøje som pudseklud.

»Yeates står oppe i vinduet og ser det. Han farer ned i min undertrøje. Han vidste jo, at hvis han ikke havde sin lyseblå forvaskede svednudertrøje, hvor man kunne se hullerne i den, så kunne han ikke komme igennem Tour de France.«

