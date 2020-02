»Egentlig finder jeg det morsomt.«

Sådan siger Brian Holm efter Den Uafhængige Antidopingenhed (CADF) onsdag har oplyst, at deres efterforskning af en mulig forbindelse mellem Jakob Fuglsang og dopinglægen Michele Ferrari ikke sendes videre til Den Internationale Cykelunion (UCI).

På trods af, at det aldrig har været meningen, at rapporten skulle se offentlighedens lys, mener Holm ikke, at man skal ringe med alarmklokkerne.

»Jeg synes ikke, at skaden er så stor. Det er, hvad der sker, og tro mig, at der er glemt, når Touren start i København (i 2021, red.). Det kan jeg garantere dig for.«

Jakob Fuglsang har været udsat for et massivt mediepres efter Politiken, DR og VG søndag skrev, at danskerens forhold til den berygtede dopinglæge var blevet undersøgt. Samtidig skrev medierne, at rapporten ikke kunne konkludere nogen forbindelse mellem Jakob Fulgsang eller andre Astana-ryttere og Michele Ferrari.

»Det er synd for Fuglsang, at han skulle gå igennem det. Men han skulle bare stille sig op og sige, at han ikke kender noget til det. Det gjorde han. Cykelsporten har været sådan her i mange år. Det er nemt at svine folk til og male fanden på væggen.«

Spørger man Brian Holm, der ofte bliver konfronteret med dopingspøgelset, da han er sportsdirektør for feltets mest vindende ryttere på Deceuninck-Quick Step, er der kun én ting at gøre for Jakob Fuglsang: Glemme denne her episode og komme videre.

»Det her er ligesom med vejrudsigten. Alt bliver pisket op, og det er glemt i næste uge.«

Jakob Fuglsang under sidste års Tour de France. Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Jakob Fuglsang under sidste års Tour de France. Foto: JEFF PACHOUD

Cykelfeltet er selv med til at finansiere organer som CDAFs arbejde, og det er i højere grad problematisk, hvis man spørger Brian Holm, der har set mange af den slags rapporter gennem tidens løb, som får ham til at 'trække på smilebåndet'.

»Der bliver brugt en formue på denne her slags rapporter. Er det virkelig det, som de bruger vores penge på? Det er os selv, der betaler. Det er et system, man ikke kan trænge igennem, men man har vænnet sig til det.«

Brian Holm retter også en skarp kritik af medierne, som har dækket sagen massivt.

»Det viser, hvordan medierne løber med en halv og en kvart sandhed, og så breder det sig som en steppebrand. Der kommer en ny skandale i morgen, og så er vi kommet videre.«