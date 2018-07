Der findes mange små tricks, hvorved sportsdirektører kan hjælpe rytterne fra bilen.

Et af dem er den såkaldte 'sticky bottle'. Det er, hvor en rytter skal have en flaske med væske - og hvor rytter og sportsdirektør liiiiige holder fast i den i lidt ekstra tid.

»Det er ikke altid for at snyde,« som Brian Holm påpeger i sit daglige indslag her hos B.T., hvor han fortæller småt og stort om Tour de France. Se hele dagens video øverst i artiklen

Lørdag køres 8. etape i Tour de France fra Dreux til Amiens Métropole, 181 kilometer.

Beskrivelse:

Frankrigs nationaldag, Bastilledagen, byder på to kategori-4-stigninger på den første halvdel af etapen, der dog igen mest af alt ligner en klassisk transportetape uden de store rutemæssige højdepunkter frem til den forventede massespurt. Med nationaldagen in mente skal man dog forvente en række franskmænd i udbrud, da en sejr på netop denne dag giver ekstra genklang, og hvis de store klassementhold samt Peter Sagans Bora og Fernando Gavirias Quick-Step sparer trækdyrene til brostenene på 9. etape, kan udbryderne måske holde hjem denne gang.

Vidste du at …

... André Greipel vandt, da Tour-feltet senest havde mål i Amiens. 'Gorillaen' fylder 36 år om få dage, men siger selv, at de fysiologiske tal stadig er gode.

Hold øje med:

Arnaud Démare.

Fernando Gaviria.

Peter Sagan.