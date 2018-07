Legendariske Alpe d'Huez er på menuen for Tour de France-feltet på torsdagens 12. etape, der slutter på det mytiske bjerg med de mange hårnålesving.

Men det er faktisk de to bjerge før Alpe d'Huez, som ifølge Brian Holm gør det til en forfærdelig dag på kontoret for Tour-rytterne.

»Problemet med de her alpe-etaper, som Alpe d'Huez er, er, at der kommer en stigning, som hedder Col d'Madeleine forinden - så kommer der Croix de Fer. Croix de Fer - det er det værste modbydelige lorte bjerg, jeg nogensinde har kørt op ad i hele mit liv,« siger Brian Holm i videoen øverst i denne artikel.

12.etape køres fra Bourg-Saint-Maurice Les Arcs til Alpe d'Huez og strækker sig over 175,5 km. Etapen er blandt de hårdeste i årets Tour, og klassementsrytterne vil med sikkerhed forsøge at gøre livet surt for hinanden i løbet af dagen.