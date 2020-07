At næste års Tour de France kommer til at starte i Danmark, virker mere og mere usandsynligt. Men selv om det vil vende op og ned på de oprindelige planer, så er det måske ikke så dumt endda, hvis det hele rykkes et år.

Det siger den danske sportsdirektør og tidligere cykelrytter Brian Holm til B.T.

»Uden at være fuldstændig inde i sagerne, så var min første tanke næsten, at det var det bedste, der kunne ske. At en dansk rytter potentielt skulle stå og vælge mellem en Tour-start i Danmark og OL, er uholdbart og lidt af et valg at skulle træffe.«

»Hvis jeg var rytter og stod med valget, ville jeg vælge at starte Touren i Danmark, for det er 'once in a lifetime', men det ville være et uheldigt valg. Så at rykke det et år vil simpelthen være det bedste, der kunne ske,« siger Brian Holm.

Tirsdag blev det klart, at næste års Tour de France rykkes en uge frem, så det vil begynde 26. juni i stedet for 2. juli. På den måde undgår man, at det kolliderer med det udskudte OL i Tokyo.

B.T. kunne allerede i starten af juli afsløre, at organisationen bag Tour de France, ASO, ønskede at rykke næste års start en uge frem og spurgte Danmark, om det var en mulighed. Den forespørgsel blev dog afvist med begrundelsen, at startdatoerne ville ramle sammen med EM i fodbold, hvor København er vært for fire kampe.

Og det giver også god mening, hvis man spørger Brian Holm, der til daglig er sportsdirektør hos Deceuninck-Quick-Step.

»Det kan næsten også blive for meget af det gode med både EM og Tour de France den samme sommer, og så kan man jo også strække glæden over to år i stedet for.«

Brian Holm under 9. etape af Tour de France i 2014. Foto: Nils Meilvang Vis mere Brian Holm under 9. etape af Tour de France i 2014. Foto: Nils Meilvang

I sidste uge bekræftede Københavns overborgmester og bestyrelsesformand for Grand Depart Copenhagen Denmark, Frank Jensen, at man forhandlede med organisationen bag Tour de France, ASO, om at udsætte den danske Tour-start.

Her garanterede han også, at Touren under alle omstændigheder kommer til Danmark – spørgsmålet er bare hvornår.

Der er endnu intet officielt meldt ud i forhold til, hvor verdens største cykelløb starter næste år. Til gengæld er det sikkert, at den oprindelige plan med start i København 2. juli 2021 er annulleret.

B.T. har været i kontakt med Grand Depart Denmark, der henviser til Frank Jensens udmelding i fredags. De har ikke yderligere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Torsdag berettede lokalavisen Le Télégramme, at den franske region Bretagne er bragt i spil som vært for Tour de France-starten i 2021 i stedet for København.

Mediet skrev, at regionen er blevet tilbudt Tour-starten af arrangøren Amaury Sport Organisation (ASO) som en plan B, så man kunne rykke løbet og slippe for at kollidere med OL næste år.