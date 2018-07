En speciel disciplin.

Sådan kalder Brian Holm kunsten at køre på de brosten, som Tour-feltet søndag skal bumle sig hen over for at komme i mål.

»Jeg kan næsten garantere, at Tour de France ikke bliver vundet under brostensetapen, men der er saftsuseme nogen, der kommer til at tabe,« som sportsdirektøren siger i sit daglige fortælling om Tour de France her hos B.T. Se hele indslaget øverst i artiklen

Søndag køres så 9. etape i Tour de France fra Arras Citadelle til Roubaix, 156,5 kilometer. Husk, at du kan følge etapen live her hos B.T.

Beskrivelse:

Den sidste etape før den første hviledag i løbet er en lækkerbisken formet som en slags ”mini-Paris-Roubaix” med 15 pavéer undervejs. Det første brostensstykke kommer efter 47 km, og på resten af de i alt 156,5 kilometer skal rytterne forcere 21,7 kilometer lumske brosten i alt. Drama er der næsten garanti for, og spørgsmålet er ikke om, men hvem af klassementsrytterne, der kommer til at tabe tid. Og om Jakob Fuglsang med Michael Valgrens hjælp ligefrem kan angribe de øvrige podiebejlere.

Vidste du at:

... de seneste fem års vindere af Paris-Roubaix stiller alle til start i årets Tour: Det er Niki Terpstra (Quick-Step, vinder 2014), John Degenkolb (Trek, 2015), Mathew Hayman (Mitchelton-Scott, 2016), Greg Van Avermaet (BMC, 2017) og Peter Sagan (Bora, 2018). Det forventes dog, at både Hayman og Van Avermaet skal passe på deres klassementskaptajner søndag.

Hold øje med:

Niki Terpstra.

Peter Sagan.

Sep Vanmarcke.