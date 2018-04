Succes avler succes. Og når et dansk cykeltalent bryder igennem, vil andre følge efter.

Det mener den danske Quick-Step-sportsdirektør Brian Holm og talentet Søren Kragh Andersen. De ser begge en indirekte selvforstærkende effekt af den danske talentmasses størrelse og potentiale.

»Hvis du ser de unge danskere, lige fra Magnus Cort til Michael Valgren og Mads Pedersen, så har de en indirekte effekt på hinanden. De ser på hinanden og siger: Hvad fanden? Kan han? Så kan vi også.«

»Det er det samme, der skete i min generation med Jesper Skibby, Bjarne Riis, Rolf Sørensen, Johnny Weltz og Per Pedersen. Vi tænkte: Hvis han kan vinde, så kan jeg også,« forklarer Brian Holm.

Søren Kragh Andersen er en anden af de meget lovende unge ryttere, der allerede har vist flere prøver på sine store evner. Han tilslutter sig Brian Holms betragtninger.

»Jeg kan mærke stemningen af, at hvis de andre kan være med i front, så kan man også selv. Jeg tror også, det gælder den anden vej. Hvis jeg performer, så tænker de, 'så kan jeg eddermame også'«, siger Søren Kragh Andersen.

»Det gælder også andre nationer. Der er en nationalitetsfølelse, og vi kender jo alle sammen hinanden og har kørt med og mod hinanden,« siden vi var juniorer, siger rytteren.

Brian Holm peger på netop det som noget vigtigt:

»Det kan jeg godt lide. De er gode venner, men de vil ikke stå tilbage, fordi de ved, at de er lige så gode cykelryttere.«

»Det er som i alle andre aspekter i livet. Succes avler succes. Det er altid et mentalt spil, når man kører. Hvornår tror man, at det gør mere ondt på konkurrenterne end på en selv,« siger Brian Holm.

Da han selv kørte, var særligt rivaliseringen mellem Rolf Sørensen og Bjarne Riis et stort tema. Noget lignende kan opstå igen.

»Det kan da godt være, at det ender sådan, hvis vi får tre-fire danske superstjerner i klassikerne,« siger Søren Kragh Andersen.

»Men dét handler nok ikke om nationalitet, men mere om, at store stjerner ikke bare lader hinanden køre. Peter Sagan og Greg Van Avermaet passer jo også meget på hinanden.«

»Rolf og Bjarne var begge verdensstjerner, og så kører man jo bare mod hinanden, men mange danskere udlagde det, som om de ikke kunne unde hinanden noget,« siger det 23-årige talent.

For ham handler den selvforstærkende effekt derfor om at kunne spejle sig i andres muligheder og ikke om at stjæle hinandens rampelys.

»Vi har alle sammen gode og dårlige perioder i løbet af en sæson. Lige nu tager Mads Pedersen og Michael Valgren rampelyset. Sidste år sluttede jeg godt af i efteråret.«

»Vi ved alle sammen, at man ikke kan være på toppen altid, medmindre man hedder Peter Sagan,« siger Søren Kragh Andersen.

I 2017 kørte han sig til flere topplaceringer på etaper i Vuelta a España, blev verdensmester i holdtidskørsel med Sunweb og kørte et flot VM-løb for Danmark, før han sluttede sæsonen af med en andenplads i Paris-Tours.

Søndag kører han World Tour-klassikeren Amstel Gold Race for første gang.

I alt syv danskere er på den foreløbige startliste, blandt dem Michael Valgren, som blev nummer to i 2016.

/ritzau/