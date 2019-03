Brian Holm er begejstret over, at Team Sky er blevet købt af Ineos.

»Det havde været ærgerligt, hvis de var blevet lukket.«

Ordene fra Brian Holm er klart de positive af slagsen, efter Team Sky er blevet købt af kemikalievirksomheden Ineos, hvis ejer er rigmanden Sir Jim Ratcliffe. Men alligevel kommer købet som en lille overraskelse for Brian Holm.

»Jeg er en smule overrasket over, hvor heldige og dygtige holdet har været i deres jagt på at finde en sponsor. Det er jo heldigt, at der er en rigmand, som interesserer sig for cykelsporten. Samtidig har holdet også være dygtige til at finde en så stor kapacitet,« fortæller Brian Holm til B.T. og fortsætter:

Brian Holm mener, at en lukning af Team Sky ville have været ærgerligt. Foto: Nils Meilvang Vis mere Brian Holm mener, at en lukning af Team Sky ville have været ærgerligt. Foto: Nils Meilvang

»Men det er da en glædelig nyhed. Holdet har sat barren meget højt og har været en fornøjelse at følge,« lyder det fra den tidligere cykelrytter, der henviser til Team Skys suverænitet gennem et helt årti, hvor holdet blandt andet har vundet Tour de France syv gange.

Ifølge Sky Sport spytter Jim Ratcliffe 40 millioner pund - svarende til omkring 350 millioner kroner - i projektet.

Og hvis de tal passer, tøver Brian Holm ikke med at spå om holdets fremtid.

»Det er jo omkring det budget, de har nu, så mit bud er, at holdet fortsætter i samme spor.«

Jim Ratcliffe har købt cykelholdet Team Sky. Foto: Toby Melville Vis mere Jim Ratcliffe har købt cykelholdet Team Sky. Foto: Toby Melville

Og selvom det sænker spændingen i cykelsporten, mener Brian Holm dog, at suverænitet i cykling er uundgåelig.

»Der vil altid være nogle hold, som bare er lidt bedre end de andre. Hvis holdet var blevet lukket, ville det have betydet, at der have været 70-80 mand, som havde mistet sit job. Det er aldrig sjovt lige meget hvad. Og helt overordnet skal vi bare være glade for, at så store sponsorater melder sig til i cykling, hvilket er med til at sige noget om interessen.«

Salget af Team Sky betyder, at holdet fremover skal hedde Team Ineos. Overdragelsen vil ske den 1. maj.

Team Ineos vil vise sig på landevejene første gang, når Tour de Yorkshire begynder 2. maj.