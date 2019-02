Brian Holm skal ikke være sportsdirektør ved Tour de France i Danmark 2021.

»Beslutningen er truffet, men selvfølgelig ville jeg have ønsket, at jeg havde været sportsdirektør under Touren i Danmark.«

Sådan fortæller den tidligere cykelrytter Brian Holm til B.T. Sport. dagen efter, Tour de France 2021 med start i Danmark blev en realitet.

Men Tour de France 2021 bliver uden Brian Holm som sportsdirektør - selvom det frister.

»Jeg havde forsværget, at sidste år blev mit sidste Tour de France, og nu kommer det her. Men man skal aldrig sige aldrig. Om det så bliver med Eurosport eller som tilskuer, tager jeg ikke så tungt,« siger Brian Holm og fortsætter:

»Måske tager jeg ned og ser med, når jeg har fri. Men jeg har været til mit sidste Tour de France som sportsdirektør. Det er ærgerligt, og selvfølgelig frister det, for det ville have været en oplevelse. Men mon ikke jeg kommer mig over det,« fortæller en grinende Brian Holm.

Sidste år ved Tour de France var Brian Holm med som sportsdirektør i Quick-Step, hvilket også var hans sidste.

Noget, som han har sat stor pris på. Men han står ved den beslutning, han tog sidste år.

Her ses Christian Prudhomme (nummer to fra venstre) sammen med Lars Løkke Rasmussen, kronprins Frederik og Cyrille Tricart fra ASO. Billedet er fra et møde i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Her ses Christian Prudhomme (nummer to fra venstre) sammen med Lars Løkke Rasmussen, kronprins Frederik og Cyrille Tricart fra ASO. Billedet er fra et møde i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg har det sådan, at ting der starter skal også slutte på et tidspunkt. Sådan er cykelløb, og jeg har truffet min beslutning, selvom jeg sgu gerne ville have siddet med i servicebilen på de danske veje.«

I stedet ser Brian Holm frem til at følge med i Touren udefra.

»Nu vil jeg se Touren ovenfra, og det også sin charme. Måske tager jeg fejl, men det vil nu ikke være første eller sidste gang.«

Og samtidig ligger Brian Holm ikke skjul på, hvor stort Tour de France i Danmark bliver.

Foto: JEFF PACHOUD Vis mere Foto: JEFF PACHOUD

»Det bliver en fest. Det bliver en gladiatorkamp og et gedemarked. Men det bliver mest af alt kæmpe stort med verdens bedste cykelryttere.«

»Det er jo en kæmpe begivenhed, hvor over en milliard mennesker følger med. Karavanen vil fylde i hele København. Det er god reklame for Danmark, og derfor kan danskerne godt være stolte. Det er jo fordi, Danmark er et smukt sted - sådan lidt postagtigt med Storebæltsbroen og København fyldt med cykelstier.«

Første etape bliver kørt i Københavns gader, og der bliver tale om en 13 km lang enkeltstart i hovedstaden.

Anden etape får startby i Roskilde, hvor rytterne bliver sendt ud på 190 km, inden de kommer i mål på Fyn.

Mens tredje etape bliver med Vejle som startby, mens Sønderborg får æren af at blive målby i den sidste etape på dansk grund. Distancen på tredje etape bliver 170 km. Der er pressemøde om sagen i dag torsdag, og du kan følge seancen live på B.T..