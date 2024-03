»Jeg vælger også på et tidspunkt at stoppe op og tisse på mine fingre - bare for at få varmen i dem igen.«

Fortællingen kommer fra den tidligere cykelrytter Matti Breschel, som har haft mange kolde og regnfulde dage på cyklen i løbet af karrieren.

Intet slår dog en deltagelse i det italienske monument Milano-Sanremo, som var danskerens værste dag på en cykel.

Matti Breschel, der fortæller historien i forbindelse med Discovery+'s dækning af løbet, kalder løbsdagen for den værste dag i hans karriere

»Mine fingre er så stivfrosne, så dem kan jeg ikke bruge. Alt foregår i slowmotion,« erindrer Matti Breschel om episoden.

Han forklarer videre, at de stivfrosne fingre så skal forsøge at få en regnjakke af ham, da det gælder finalen i det prestigefyldte endagsløb.

Hans regnjakke sætter sig så uheldigvis fast omme på ryggen af ham, og han kan ikke få den væk på grund af de lynlåse, der er ved ærmerne, som hans iskolde fingre ikke kan få lynet op.

»Det ender med, at jeg panikker, bruger tænderne og det resulterer i, at jeg knækker en tand,« fortæller Matti Breschel om den rædselsfulde dag på cyklen.

Du kan følge årets Milano-Sanremo i B.T.s liveblog lige HER.