Matti Breschel har indstillet karrieren, men arbejdsgiveren EF Education First gør ham nu til sportsdirektør.

Den nu tidligere cykelrytter Matti Breschel skal fremover være sportsdirektør hos EF Education First.

Det oplyser det amerikanske World Tour-hold på sin hjemmeside.

Cykelholdet skriver, at danskeren allerede nu kører med i en af holdets biler under Vuelta a España. Han vil være i lære i resten af sæsonen, inden han fra 2020 tiltræder som sportsdirektør.

Breschel har brugt hele sit liv i cykelsporten, og det gjorde beslutningen let.

- Jeg var virkelig glad, da holdet spurgte mig. At være en del af cykelsporten - ja, det er på en måde hele min identitet.

- Når jeg tænker over det, så havde det været en underlig følelse bare at springe af toget. Så det er en stor ting for mig, at jeg fortsat kan være en del af cykelsporten og EF, siger Breschel til cykelholdets hjemmeside.

Den 35-årige veteran kørte i søndags sit sidste løb som aktiv, da han var med til at hjælpe holdkammeraten Sep Vanmarcke til sejr i Bretagne Classic.

Med 22 professionelle sejre er Matti Breschel en af dansk cykelsports mest vindende ryttere i nyere tid, og cv'et tæller også både en sølv- og en bronzemedalje fra VM.

Ud over EF Education First har Breschel kørt for Team CSC, Rabobank og Astana i en professionel karriere, der begyndte på Bjarne Riis' hold tilbage i 2005.

Han vil nu forsøge at dele sin viden og erfaring med næste generation.

- Jeg har oplevet mange sportsdirektører, som har glemt hvad det vil sige at være cykelrytter. Jeg vil forsøge ikke at glemme det.

- Jobbet som sportsdirektør kræver meget. Det handler om at bruge de rigtige ord og trykke på de rigtige knapper, nogle gange arbejde med negative tanker og forsøge at vende dem til positive.

- Det er svært, for du arbejder med mennesker og ikke maskiner, men det er den interessante del, lyder det fra den nyudnævnte sportsdirektør.

/ritzau/