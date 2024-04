»Jeg vil indrømme, da jeg så livebillederne af ​​ham, hvor han bare lå der og ikke rørte sig i så lang tid, var jeg virkelig ikke sikker på, om jeg stadig havde en mand - og om det værste var sket.«

Sådan lyder de hjerteskærende ord fra Bre Vine i et opslag på det sociale medie X, efter hendes mand - Jay Vine - var involveret i Vingegaard-styrtet torsdag i Baskerlandet Rundt.

Jay Vine var en af de hårdest ramte ryttere i det forfærdelige styrt. Han lå i lang tid helt stille i en betonrende, som lå tæt ved vejen på nedkørslen, hvor massestyrtet fandt sted.

UAE-rytteren endte med livet i behold, men han brækkede tre ryghvirvler i det frygtelige styrt.

»Der er ingen tvivl om, at dette var et forfærdeligt styrt, og det her er svært - og kommer til at være svært i lang tid. Denne sport kan være grusom, og vi er blevet mindet om, hvor grusom den kan være,« skriver Bre Vine videre i opslaget.

Jonas Vingegaard var også involveret i det alvorlige styrt og blev fragtet på hospitalet.

Fredag kom det frem, at han - ud over sit brækkede kraveben og flere brækkede ribben - har punkteret en lunge.

Arrangøren har meldt ud til B.T., at de ikke har en finger at sætte på ruten eller sikkerhedsforholdene. Det kan du læse meget mere om HER.