Kærligheden varer ikke altid evigt.

Den 40-årige cykellegende Sir Bradley Wiggins skal efter 16 års ægteskab skilles fra sin kone, Catherine Wiggins.

Det oplyser den tidligere rytter, der vandt Tour de France i 2012, på Twitter.

»Det er med stor sorg, at min kone Cath og jeg har besluttet at gå hver til sit. Vores børn forbliver vores prioritet, og vi beder om ikke at blive forstyrret i øjeblikket. Brad & Cath,« skriver Bradley Wiggins i sit tweet.

It is with deep sadness my wife Cath and I have decided to separate. Our two children remain our priority and we ask for privacy at this time. Brad & Cath — Brad Wiggins (@SirWiggo) May 18, 2020

Parret mødte hinanden for første gang i 1997 og blev gift i 2004. Sammen har de børnene Ben og Isabella Wiggins.

Wiggins er en af Storbritanniens mest vindende sportsudøvere med at hav af medaljer.

Han er indehaver af i alt otte OL-medaljer, heraf fem af guld, og syv VM-guldmedaljer.

Udover Tour de France-hæderen i 2012 vandt han blandt andet også OL-guld i enkeltstart samme år.

Her ses Bradley sammen med konen Catherine Wiggins tilbage i 2012 ved OL i Rio. Foto: ODD ANDERSEN

Han var den første brite nogensinde til at træde op på podiet som sejrherre i Tour de France, men som mange andre cykelstjerner er heller ikke Wigins gået fri af anklager om doping.

Wiggins og hans tidligere hold, Team Sky, blev blandt andet beskyldt for at bruge lovlig medicin til at fremme præstationer frem for blot at behandle. Ikke desto mindre har briten altid holdt fast i sin uskyld.

Efter 16 år som professionel rytter indstillede han karrieren i 2016. Han blev slået til ridder i 2013 og har siden blandt andet fungerert som cykelkommentator.

